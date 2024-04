Mercatino e Club di Fonte Nuova Auto e Moto d’Epoca – Grande successo

di Fausto ZILLI

Il Mercatino a Fonte Nuova ogni prima domenica del mese organizzato da Brigida Brizeida Shllaku con l’ausilio della Pro Loco di Fonte Nuova

Come ogni prima domenica del mese a Fonte Nuova si rinnova l’appuntamento con il mercatino dell’usato, artigianato,street food, giochi per bambini presso Largo delle Fiamme Gialle a Fonte Nuova. Una splendida domenica di sole il 7 aprile appena trascorsa con tante presenze presso il mercatino . La particolarità che in questa edizione esposte dal primo pomeriggio fino a chiusura le macchine del Club di Fonte Nuova Auto e Moto D’Epoca del Presidente Stefano D’angeli, ” abbiamo accolto l’invito da parte di Brigida, ci siamo subito messi a disposizione per la causa, a noi fà piacere contribuire in questo e altri eventi del territorio Fontenovese, ” le parole del presidente Stefano D’Angeli.

L’organizzatrice Brigida Brizeida Shllaku ai nostri microfoni ” è il mercatino usato e artigianato, tutti i privati chi vuole mettersi in gioco, vuole fare qualcosa di diverso la domenica viene da noi a esporre tanti oggetti, mobili di casa, per chi lavora cose artistiche di qualsiasi genere, presso Largo delle Fiamme Gialle a Fonte Nuova potete contattarmi all’email mercatinousatofontenuova@gmail.com oppure sulla nostra pagina social Mercatino Fonte Nuova di Facebook”.