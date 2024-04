Il volo fa cinque ore di ritardo ed un romano riceve 250 euro di risarcimento

Il Giudice di Pace di Civitavecchia ha recentemente emesso una sentenza importante riguardante il diritto dei passeggeri aerei alla compensazione pecuniaria per i ritardi dei voli. Nella causa civile, promosso da un cittadino romano, per il tramite di ItaliaRimborso, contro Vueling, il giudice ha accolto la richiesta, condannando la compagnia aerea al pagamento di 250 euro al passeggero.La controversia ha avuto origine da un volo VY6292 che doveva partire da Roma Fiumicino con destinazione Amsterdam il 9 ottobre 2022. Tuttavia, il volo ha subito un ritardo considerevole di oltre 5 ore, arrivando a destinazione con più di 3 ore di ritardo rispetto all’orario previsto. Questo ritardo ha reso i passeggeri idonei a ricevere la compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento CE 261/04, il quale tutela i diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardi prolungati.La parte attrice ha sostenuto che la compagnia aerea era tenuta a pagare la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea. Di conseguenza, il Giudice ha proceduto con l’analisi della causa, tenendo conto della documentazione fornita e della normativa vigente.La decisione del Giudice si basa su fondamenta solide e su una consolidata interpretazione giurisprudenziale. La Corte di Giustizia europea, infatti, ha confermato il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i ritardi dei voli. Vueling non ha contestato la richiesta di compensazione né ha fornito prove di circostanze eccezionali, il Giudice ha emesso una sentenza a favore. La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 250 euro al passeggero.Questa sentenza sottolinea l’importanza della tutela dei diritti dei passeggeri aerei e conferma che le compagnie aeree sono tenute a rispettare le normative vigenti in materia di compensazione per ritardi prolungati dei voli. Si tratta di una vittoria significativa per i passeggeri che si trovano in situazioni simili e un chiaro messaggio alle compagnie aeree affinché rispettino i diritti dei loro clienti. La decisione del Giudice di Pace di Civitavecchia rappresenta un passo avanti nella difesa dei diritti dei passeggeri aerei in Italia e sottolinea l’importanza di una giustizia accessibile e efficace per tutti i cittadini.«Siamo soddisfatti della decisione del Giudice di Pace di Civitavecchia – dichiarano da ItaliaRimborso –, che ha confermato il diritto dei passeggeri aerei alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato dei voli. Questa sentenza rappresenta una vittoria importante per i passeggeri che si trovano nelle nostre stesse circostanze e conferma che le compagnie aeree devono rispettare i diritti dei loro clienti. Continueremo a impegnarci nel garantire che i diritti dei passeggeri aerei siano rispettati e che le compagnie aeree siano tenute a rispondere delle loro azioni».