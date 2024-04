Giro dell’Agro Pontino, a Pomezia trionfano Fiorentini e Campion

Con il terzo Trofeo Città di Pomezia, organizzato dalla asd Team Morichini Campion Bike, si è chiusa la 4^ tappa del circuito ciclistico Opes Giro dell’Agro Pontino. La gara, andata in scena domenica 07 aprile 2024, ha visto trionfare in prima partenza Matteo Fiorentini della asd Ifi Bike di Palestrina ed in secondo avvio Giovanni Campion del Team Morichini Campion Bike.

“È stata portata a termine una gara bellissima, su un percorso complesso e selettivo che ha messo a dura prova la tenuta dei partecipanti – commenta la commissione ciclistica Opes – impeccabile la società di Pomezia Team Morichini Campion che, con il suo presidente Danilo Morichini, ha curato tutti i minimi particolari riuscendo a presentare una gara eccezionale”.

1^ partenza

Un tentativo solitario di Orlacchio Antonio del asd Veloteam Latina ripreso, poi una fuga ben assortita con vari uomini tra cui Astolfi Claudio, Trovarelli Fabrizio, Pantoni Manuel, Guratti Fabio, anch’essi ripresi fino ad arrivare agli ultimi due giri dove partono Madaluni Luca della asd Terracina Cycling, Prati Emanuele della asd Center Bike e Fiorentini Matteo della Ifi Bike. Dietro, la Maximo – Bike Lab si incarica dell’inseguimento ma non sono riusciti a ricucire il gap e così il terzetto arrivava all’arrivo, e tagliava per primo il traguardo Fiorentini Matteo della asd Ifi Bike di Palestrina.

Classifiche categoria. Rossi: primo Matteo Fiorentini della Ifi Bike, secondo Prati Emanuele della asd Center Bike e terzo Quattrini Luca del asd Fiormonti Team. Gialli: primo Del Signore Fabrizio del asd Anzio Bike , secondo Casciaro Carlo Alberto della Polisportiva Etrusca e terzo De Cicco Gennaro della asd Drago On Bike. Celesti: primo Madaluni Luca della asd Terracina Cycling , secondo Astolfi Claudio della Maximo – Bike Lab e terzo Cacciotti Paolo della ASD Drago On Bike.

2^ partenza

La seconda partenza è stata caratterizzata sin da subito con tanti tentativi di fuga, il gruppo era nervoso e si vedeva l’intenzione di non arrivare con il gruppo compatto all’arrivo. Tra i tantissimi tentativi i più rilevanti sono stati tre, il primo al secondo giro formato da Fernando Di Magno della asd Drago On Bike, Maggi Angelo del asd Veloteam Latina, Campion Giovanni del Team Morichini Campion, Linari Umberto della asd Center Bike e un altro atleta; la fuga sembrava aver preso il largo ma dopo due giri veniva neutralizzata dal gruppo. Ripartiva immediatamente un altro attacco promosso da Alviti Igino che fa da rampa di lancio alla nuovo tentativo che vedeva due atleti Fraiegari Massimiliano della asd Fiormonti Team e Rossi Dino della asd Veloteam Latina, i due venivano ripresi dopo un giro. Ai meno 5km dall’arrivo prendevano un leggero margine una decina di atleti sorprendendo il gruppo che già pensava ad un arrivo a ranghi compatti e così questo ultimo tentativo andava in porto portando alla vittoria il portacolori di casa Campion Giovanni.

Classifiche categoria. Verdi: primo Maenza Angelo dell’asd Un Giro in Meno, secondo Pezza Marco del Team Nardecchia Montini e terzo Alviti Igino della ASD Center Bike. Blu: primo Campion Giovanni del Team Morichini Campion, secondo Ingiosi Agostini del asd Sgauzzoni e terzo Battisti Orlando del asd Peloso Team. Neri: primo Quattrini Mario della ASD Fiormonti Team, secondo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion e terzo Campagna Luigi della asd Drago on Bike.

Prossima tappa domenica 14 aprile di scena a Borgo Santa Maria con la gara organizzata dall’asd Emme 2 Erre di Nettuno. Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.