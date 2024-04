Montecitorio a Porte Aperte, oggi in Aula anche la Fanfara della Brigata Alpina Julia 

Per i visitatori repertorio con i brani della tradizione. Apertura con la Banda della Guardia di Finanza

La Fanfara della Brigata Alpina Julia, che si è esibita oggi in Aula alla Camera dei deputati, ha segnato la novità dell’edizione di questa domenica di Montecitorio a Porte Aperte. 25 musicisti, diretti dal graduato aiutante Calogero Scibetta, hanno proposto ai visitatori brani tipici del repertorio degli Alpini, come: Sul Cappello, la Canzone del Grappa, la Vecchia Marcia Militare di Alessandro Vessella.

Anche l’apertura della giornata è stata in musica, con il concerto sul piazzale di Montecitorio della Banda della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Capitano Dario Di Coste. Il complesso artistico militare stabile, oggi presente con 32 componenti, ha eseguito – tra l’Inno

italiano e l’Inno europeo – alcuni grandi classici, come: “Nessun Dorma”, un tributo a Ennio Morricone e “Roma nun fa’ la stupida stasera”. Il prossimo Montecitorio a Porte Aperte sarà in ‘edizione speciale’, in occasione della Notte dei Musei, il 18 maggio, alla sera.