Inaugurata la sede del comitato elettorale di Eleonora Campoli

Paliano, Campoli: “Questo paese rinasce con la partecipazione di tutti”

“Uno spazio per ascoltare, confrontarsi e progettare”. Con queste parole dopo il taglio del nastro, Eleonora Campoli candidata Sindaco per il Comune di Paliano, ha introdotto questa mattina il suo saluto di apertura della campagna per le amministrative 2024 in occasione dell’inaugurazione della sede del comitato elettorale, in Corso Vittorio Emanuele. “Questa sede è il punto di partenza di un viaggio aperto a tutti i cittadini di Paliano –ha sottolineato Eleonora Campoli- che si sono avvicinati e si avvicineranno dando il loro contributo di idee, pensieri, confronti ed anche scontri di idee che sono sempre costruttivi. Dunque è un viaggio in crescita, perché è in movimento, un divenire, che impone domande che richiedono il guardarsi intorno per fare la scelta migliore. E guardarsi intorno per me significa da sempre apertura, ascolto e confronto, mentre la domanda a cui si è obbligati a rispondere è quella che grida il nostro paese: Paliano, che ha bisogno di rinascere e svegliarsi per cogliere le tante occasioni di rilancio. La risposta della lista civica “Insieme”, che mi onoro di guidare, è il coraggio di cambiare con un programma, che viene pensato insieme ai cittadini, alle famiglie, alle associazioni, alle nuove energie che abbiamo intercettato. Sarà un programma che innanzitutto promuoverà i valori condivisi con al centro la persona, i bambini, gli anziani, per poi toccare tutte le tematiche che riguardano il sociale, il sostegno all’occupazione e all’impresa, alla scuola e alla formazione, la promozione della cultura, la valorizzazione del territorio come destinazione turistica, in piena collaborazione e sinergia con tutti gli attori del territorio e delle istituzioni, perché Paliano ha un patrimonio di grande spessore che va tutelato, promosso ed alimentato. Lo spazio che inauguriamo oggi – ha concluso Eleonora Campoli – sarà dunque un contenitore di valore, poiché dedicato al confronto e alla partecipazione, un punto di incontro per tutte le persone che vogliono conoscerci, confrontarsi, portare un contributo di idee e suggerimenti per la crescita e il bene del territorio e della sua comunità”. Al taglio del nastro erano presenti tra gli altri alcuni rappresentanti del comitato e membri della lista, esponenti amministrativi di Comuni limitrofi ed una folla di cittadini, coinvolti , dalla contagiosa voglia di cambiamento di cui Paliano ha bisogno e della quale Eleonora Campoli è l’unico riferimento.