Convegno ANFFAS sul Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato

Frosinone, Un importante tema di stretta attualità per le persone con disabilità e per le loro famiglie

Si svolgerà mercoledì prossimo 10 aprile a Frosinone, presso il Teatro – Asl FR – Ospedale di Frosinone Fabrizio Spaziani in Via Armando Fabi, un interessante convegno dal titolo : “Il progetto di vita personalizzato e partecipato alla luce della nuova riforma”. L’evento è organizzato dall’ Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo), Nazionale ed Anffas Lazio, Consorzio La Rosa Blu e Associazione Anche Noi di Frosinone, ed accende i riflettori su un importante tema di stretta attualità per le persone con disabilità e per le loro famiglie: ovvero il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato. Il tema oggetto del convegno rientra tra i decreti previsti dalla legge 227/2021 (legge delega in materia di disabilità) con un focus particolare sul “Durante e dopo di Noi”. Tema strettamente collegato al Progetto di Vita. Il convegno tra gli altri, dopo i saluti del Ministro per le Disabilità l’on. Alessandra Locatelli, vedrà gli interventi del presidente nazionale Anffas Roberto Speziale e degli avvocati Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio, componenti del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale. L’evento è accreditato presso l’ordine degli Assistenti Sociali del Lazio (CROAS LAZIO) – ID evento: 56229/Crediti assegnati: 2.