Alla scoperta del cervo nel Parco dei Monti Simbruini

Jenne, Foppoli: “Un’esperienza coinvolgente nell’area verde più grande del Lazio”

Il Parco Naturale dei Monti Simbruini, è un luogo dove puoi trascorrere ore di assoluta quiete e tranquillità, scoprire profumi e suoni dimenticati e ristabilire quel contatto con la natura che l’uomo ha perso da tempo. Un luogo incontaminato per una pausa di completo relax, a contatto con la natura e gli animali. A tal proposito si prestano, le numerose visite guidate che l’Ente Parco organizza all’interno dell’area verde più grande del Lazio, per conoscere il territorio ed ammirare lo splendore di scorci unici e di maestose specie animali. Per il prossimo venerdì 29 marzo, si svolgerà in località Prataglia nel Comune di Cervara di Roma, una visita guidata presso l’area faunistica del Cervo. “Il Parco dei Monti Simbruini –commenta il commissario Alberto Foppoli- è il luogo ideale per staccare dalla routine quotidiana, per scoprire le meraviglie della natura nell’interezza dei suoi elementi. Nei giorni scorsi il personale del Parco è intervenuto con interventi strutturali per migliorare la fruibilità e la sicurezza dei visitatori presso l ‘area faunistica del cervo a Prataglia, i cervi, qui vivono in uno stato di semilibertà in un’area delimitata di tre ettari. Quella di venerdì 29 marzo è una piacevole camminata di circa 2 Km con gli operatori del Parco che condurranno i visitatori alla conoscenza della biologia dei cervi presenti all’interno dell’area faunistica. Durante la visita guidata verrà effettuata una “dimostrazione” di monitoraggio radiotelemetrico per illustrare la modalità con la quale vengono monitorati i cervi reintrodotti in libertà. Un’esperienza unica –conclude Foppoli- per ammirare l’eleganza del cervo durante il suo movimento, la grazia dei suoi passi sicuri che catturano l’immaginazione di chiunque lo osservi. La sua presenza rappresenta la libertà intrinseca che si trova solo in luoghi incontaminati, dove la natura regna sovrana e i ritmi della vita seguono leggi antiche”. L’appuntamento per venerdì 29 marzo è alle ore 10:00 presso il bivio Prataglia-Campaegli, la visita è gratuita, ma è richiesta obbligatoriamente la prenotazione a questi contatti: 338.4968308 ufficio.naturalistico@simbruini.it; promozione.sviluppo@simbruini.it