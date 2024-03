Giro dell’Agro Pontino, Polidori e Di Magno si aggiudicano il Trofeo Sportland

Domenica 24 marzo si è svolto il Trofeo Sportland – Memorial Andrea Maceroni, 3^ tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino” 2024. A trionfare in prima partenza Mattia Polidori del Fiormonti Team ed in seconda partenza Roberto Di Magno della Drago on Bike.

Organizzata per le vie di Cisterna di Latina e giunta alla sua terza edizione, la gara ha riscosso gran successo come spiega la commissione ciclistica Opes: “Una piacevole gara si è svolta domenica in un circuito inedito per il Giro dell’Agro Pontino, organizzato dal team Asd Sportland di Aprilia. Alla guida il presidente Dario Pichi che ha preso sotto braccio la sua squadra organizzando una gran bella gara, perfetta in tutte le sue aspettative. Domenica prossima saremo fermi con un turno di riposo in occasione della Santa Pasqua e riprenderemo domenica 7 aprile a Pomezia con la gara organizzata dal Team Morichini Campion”. Vediamo ora cosa è accaduto nelle rispettive due partenze.

1^ partenza

La prima partenza si è svolta sempre a gruppo compatto con un paio di attacchi degni di nota, il primo caratterizzato da ben 12 uomini, sembrava essere un attacco giusto ma veniva prontamente neutralizzato dal gruppo. Il secondo con due atleti Orlacchio Antonio della Asd Veloteam Latina e Serangeli Luigi della Maximo – Bike Lab che venivano ripresi all’inizio dell’ultimo giro, cosi arrivo del gruppo in volata che vedeva la vittoria di Polidori Mattia della Asd Fiormonti Team.

Classifiche di categoria. Rossi: primo Polidori Mattia della Asd Fiormonti Team, secondo Di Tolve Bruno della Asd Anzio Bike e terzo Cellini Angelo del Team Nardecchia Montini. Gialli: primo Cavaricci Daniele della Maximo – Bike Lab, secondo Casciaro Carlo Alberto della Polisportiva Etrusca e terzo Guratti Fabio della Asd Veloteam Latina. Celesti: primo Faraone Stefano della Asd Anzio Bike, secondo Cacciotti Paolo della Asd Drago On Bike e terzo Rosati Pietro della Asd Ciampino Bike.

2^ partenza

La seconda partenza ha avuto sin dall’inizio un’andatura forsennata con uno scatenato Fraiegari Massimiliano alla sua prima gara stagionale. Tra i più attivi da segnalare oltre al Fraiegari, il suo compagno di squadra Piersanti Claudio e Maggi Angelo che hanno tenuto sempre il ritmo della gara alto. Una sola fuga sostanziosa da segnalare che aveva preso buon margine formata da 7 atleti, oltre ai tre citati appunto Fraiegari Massimiliano e Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team e Maggi Angelo della Asd Veloteam Latina, ne facevano parte Rossi Dino anch’esso della Asd Veloteam Latina, Sarrecchia Gianluca della Asd Drago On Bike, Farozza Fabio della Asd Terracina Cycling e Calvano Angelo della Asd Un giro in meno, dopo una decina di km venivano ripresi dal gruppo. Si arrivava così a ranghi compatti alla volata finale che vedeva la bella vittoria del corridore della Asd Drago on Bike Di Magno Roberto che tornava alle corse dopo ben 18 anni di inattività, visibilmente emozionato.

Classifiche di categoria. Verdi: primo Caronti Federico della Asd Nettuno, secondo Sarrecchia Gianluca della Asd Drago On Bike e terzo Linari Umberto della Asd Center Bike. Blu: Di Magno Roberto della Asd Drago On Bike, secondo Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team e terzo Panzetta Renzo della Asd Sgauzzoni. Neri: primo Peloso Massimo della Asd Peloso Team, secondo Quattrini Mario della Asd Fiormonti Team e terzo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion.

Dopo lo stop di Pasqua, il circuito riprenderà domenica 7 aprile a Pomezia con la gara organizzata dal Team Morichini Campion. Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com