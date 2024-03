AL via il 2°Memorial DAVIDE FAVETTI – TANTE EMOZIONI PRESSO IL COMUNALE DOMENICO MAMMOLITI

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 38

di Fausto ZILLI

Sabato 23 marzo scorso ha preso il via il 2° Memorial ” Davide Favetti ” presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti sede del Tor Lupara calcio, organizzato dal presidente Donato Olivieri.

Da subito il presidente Olivieri ha ringraziato pubblicamente le istituzioni il Comune di Fonte Nuova, la Regione Lazio, tutti i partner che hanno preso parte al Memorial, per la vicinanza e il concreto aiuto per questa manifestazione nel ricordo di Davide Favetti prematuramente scomparso. Il ringraziamento del presidente Olivieri, ovviamente va a tutte le società presenti al Direttore Raffaele Minichino con la redazione di Sport in Oro, a gli amici di Live Sport Academy e tutto lo staff del Tor Lupara Calcio, Presidente Torneo Bruno Berbabei e Segretario Torneo Federico Serpietri.

Al via con la cerimonia di apertura, entrata in campo delle squadre allineate fronte tribuna dietro al pannello con una gigantografia dedicato a Davide Favetti con loghi di tutti i partner. Ad attendere tutte le squadre il Presidente Donato Olivieri , mamma Luana, papà Massimo, per omaggiare tutti gli atleti della medaglia ricordo del Memorial Favetti 2^ edizione, toccante emozionante il momento del taglio del nastro dove si sono alzati in cielo palloncini bianchi accompagnati da un lungo applauso.

Tanti gli adetti ai lavori presso la tribuna del “Domenico Mammoliti”, tra gli altri i saluti e i ringraziamenti per l’invito al responsabile Scouting della Ternana Calcio Piero Gonini, del Direttore Paolo Armeni il quale si è complimentato con il Presidente Olivieri, per la lodevole iniziativa.

Ma entriamo nel vivo della manifestazione sabato scorso 23 marzo l’esordio dei ragazzi di Mr Bernardini juniores Regionali del Tor Lupara, con l’Urbetevere , tanto buon calcio ma la spunta l’Urbetevere , la quale si ripete anche con la Vigor Perconti. Nel girona A ormai delinato il passaggio dell’Urbetevere alla fase finale. I ragazzi di Mr Bernardini colgono la vittoria nella seconda gara contro i Red Tiger di Leonardo Ranieri, vincendo per 2 reti a 0 , con la prima rete di straordinaria tecnica di Emanuele Favetti, esultando con lo sguardo verso il cielo.

Nel girone B tutto aperto, la vittoria della Nuova Tor Tre Teste ai danni dell’ Atletico Torrenova e del Montespaccato sulla Lodigiani, oggi la seconda giornata del girone B con Lodigiani vs N. Tor Tre Teste alle ore 15,00 e Atl. Torrenova vs Montespaccato ore 17,00 presso lo stadio comunale “Domenico Mammoliti”, le gare tutte in diretta sulla pagina ufficiale ASD Tor Lupara di Facebook https://www.facebook.com/ASDtorlupara

Si ricorda la finale sabato 30 marzo con la diretta di Sport in Oro con la relativa cerimonia di premiazione e chiusura del 2° Memorial ” Davide Favetii “.