La Regione Lazio contro lo spopolamento dei piccoli Comuni

Jenne, Foppoli: “E’ importante intervenire per tutelare la ricchezza inestimabile che essi custodiscono”

Lo spopolamento è una piaga che vivono i piccoli Comuni di montagna che va affrontata in sinergia, le politiche dei singoli Comuni da sole non bastano, ci vuole una strategia più ampia che sia in grado di riconnettere l’Italia dei piccoli Borghi. A tal proposito la Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera volta ad integrare il “Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni”, relativo alle annualità 2022-2024, stanziando un contributo complessivo di un milione e 300 mila euro per i piccolissimi comuni con popolazione sotto i duemila abitanti per favorire la residenzialità e contrastare lo spopolamento. “I Comuni sotto i 2.000 abitanti –ha sottolineato l’Assessore Regionale Luisa Regimenti- hanno fabbisogni specifici determinati dalla marginalità geografica, dalle difficoltà di comunicazione e dalla modesta diffusione dei servizi al cittadino. Il deserto demografico e residenziale rischia di far sparire interi borghi, culla delle nostre radici e della nostra cultura”. La proposta di deliberazione individua le modalità di assegnazione ai “piccolissimi comuni” delle risorse necessarie i beneficiari saranno i nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2024, e i nuclei familiari nelle stesse condizioni che trasferiscano la propria residenza in un “piccolissimo Comune” e la mantengono per almeno cinque anni, unitamente alla dimora abituale. La comunità del Parco dei Monti Simbruini è composta da 8 Comuni cinque di essi hanno una popolazione al di sotto dei 1000 abitanti e due al di sotto dei 2000 abitanti, e tutti soffrono questa piaga, il più piccolo con 268 abitanti è il Comune di Vallepietra (nella foto). “L’azione messa in atto dalla Regione Lazio è fondamentale per contrastare lo spopolamento –ha commentato con plauso il commissario dell’Ente Alberto Foppoli– i nostri borghi sono custodi di una ricchezza inestimabile in termini di storia, arte, cultura, se perdiamo questi borghi perdiamo di fatto l’Italia. Accogliamo dunque con vivo apprezzamento questo importante provvedimento finalizzato a dare impulso per favorire la ripresa dei nostri piccoli comuni che soffrono della mancanza dei servizi fondamentali, necessari per frenare lo spopolamento”.