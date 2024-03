Alla scoperta del cervo nel Parco dei Monti Simbruini

Jenne, Foppoli: “Un’esperienza coinvolgente nell’area verde più grande del Lazio”

Una bellissima iniziativa è prevista per il prossimo venerdì 29 marzo all’interno del Parco dei Monti Simbruini, più precisamente nell’area faunistica del cervo a Prataglia nel territorio Comune di Cervara di Roma. Nei giorni scorsi il personale dell’Ente Parco ha svolto dei lavori strutturali al fine di migliorare la fruibilità e la sicurezza dei visitatori che osservano i cervi, che qui vivono in uno stato di semilibertà in un’area recintata di tre ettari. “Con le belle giornate primaverili –commenta il commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli- uno dei modi migliori per staccare con la routine quotidiana è concedersi una piccola pausa e immergersi nella natura e magari andare alla scoperta della fauna che la popola. Sotto la guida di personale esperto, il Parco dei Monti Simbruini, da vita a diverse iniziative per conoscere meglio la fauna in esso presente, in totale sicurezza e soprattutto nel pieno rispetto degli animali. Venerdì prossimo la proposta è quella di una piacevole camminata di circa 2 Km per ammirare i cervi presenti all’interno dell’area faunistica. Durante la visita guidata verrà effettuata anche una “dimostrazione” di monitoraggio radiotelemetrico per illustrare la modalità con la quale vengono monitorati i cervi reintrodotti in libertà. L’esperienza è coinvolgente e permetterà di immergersi totalmente nella natura, ed il modo migliore per ammirare questi splendidi esemplari”. L’appuntamento dunque è per venerdì 29 marzo alle ore 10:00 al bivio Prataglia-Campaegli; è un evento gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria contattando i seguenti recapiti: 338.4968308; ufficio.naturalistico@simbruini.it ; promozione.sviluppo@simbruini.it