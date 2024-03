Il Parco dei Monti Simbruini per la Giornata Mondiale dell’Acqua

Jenne, Foppoli: “Educare e sensibilizzare le nuove generazione ad un uso virtuoso dell’acqua”

La Giornata mondiale dell’acqua 2024 o World Water Day, venne istituita dalle Nazioni Unite il 22 marzo del 1992, e da allora in questo giorno viene ricordata ogni anno, per sottolineare l’importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta da parte dell’uomo, e sensibilizzare tutti, soprattutto le nuove generazioni, sull’importanza di ridurre gli sprechi di questa fondamentale risorsa e adottare comportamenti virtuosi. I numeri in relazione ai consumi e fabbisogno dell’acqua nel mondo, sono molto sconfortanti: l’allarme che l’ONU ha lanciato già nel 2018 parla di un crescente fabbisogno d’acqua, per cui la domanda globale di acqua corrente aumenta al ritmo costante dell’1% all’anno, al punto che fra 30 anni potremmo aver bisogno del 30% di acqua in più, in un mondo che ne dispone sempre meno. Per questo ancora oggi 2024 c’è bisogno di ricordare questa giornata mondiale dedicata all’acqua. Anche il Parco dei Monti Simbruini, dove nel suo territorio nascono le sorgenti del fiume Aniene e che s’incontra con un altro importante corso d’acqua che è il fiume Simbrivio, è impegnato con varie iniziative a sensibilizzare l’importanza e l’uso dell’acqua. “L’acqua è una risorsa fondamentale –commenta il commissario del Parco Alberto Foppoli- eppure spesso la consideriamo scontata. Il Parco dei Monti Simbruini, è in prima linea nell’affrontare quest’importante tematica, partendo proprio dalle nuove generazioni, facendo educazione ambientale nelle scuole. Cambiare il modo in cui usiamo, consumiamo e gestiamo l’acqua nelle nostre vite quotidiane può davvero fare la differenza, per questo con diversi progetti ed iniziative nelle scuole invitiamo i giovani studenti a diventare parte attiva del cambiamento e contribuire a una gestione sostenibile delle risorse idriche, utilizzando l’acqua in modo responsabile e razionale, evitando gli sprechi e proteggendola dall’inquinamento”.