Il nuovo libro-gioco sulle parole dimenticate della lingua italiana inaugura il crowdfunding su Produzioni dal Basso!

“La Compagnia delle Parole Dimenticate” nasce da un’idea di Cristina Nenna e Paola Mezzaroma, che da anni lavorano nel campo dell’editoria e delle arti visive, dedicandosi a progetti che uniscono letteratura, educazione e design, con l’obiettivo di stimolare la creatività dei bambini, contribuendo a coltivare la loro passione per la conoscenza.

Il progetto sulle parole dimenticate della lingua italiana consiste in un un kit colorato composto da un libro illustrato – che racconta l’avventura di alcune parole dimenticate in cerca di un riscatto, che diventeranno gli stravaganti personaggi della storia- e un gioco da tavolo in versione tascabile – composto da carte, tabellone e pedine sulle parole dimenticate, con numerose attività da svolgere, e con l’obiettivo di riportare le parole nella loro casa, ovvero il prezioso vocabolario.

L’obiettivo, raggiungibile grazie al sostegno dei donatori che parteciperanno alla campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – è quello di scrivere e illustrare la storia per proporla alle case editrici e di produzione di giochi da tavolo.