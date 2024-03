Piena fiducia per l’ingresso del consigliere di Picinisco da parte di Gianluca Quadrini che conferma la crescita del partito.

Marco Borrelli aderisce in Forza Italia. Piena fiducia per l’ingresso del consigliere di Picinisco da parte di Gianluca Quadrini che conferma la crescita del partito.

La famiglia di Forza Italia si allarga. A fare l’ingresso nel partito è il consigliere comunale di Picinisco Marco Borrelli, candidato in maniera indipendente nelle scorse provinciali in Forza Italia oggi al fianco del Presidente del gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini. Quest’ultimo, che si è detto pienamente soddisfatto per l’ingresso nel partito del consigliere, sottolinea l’importanza di ampliare la base di consenso e rafforzare la presenza sul territorio e analizza positivamente la crescita e il supporto sempre maggiore da parte dei cittadini. “Un altro ingresso in Forza Italia che conferma il trend positivo di crescita del partito, che sta attirando sempre più consensi e supporto sul nostro territorio.” Afferma Quadrini in una nota – “Il partito si rafforza ulteriormente e si posiziona sempre più come una forza politica rilevante nella nostra provincia. Con l’ingresso del consigliere Marco Borrelli il nostro partito si rafforza ulteriormente. Sono certo che sarà un valore aggiunto per il lavoro che stiamo portando avanti. La sua adesione evidenzia l’importanza di continuare a muoverci in questa direzione consolidando i risultati ottenuti e lavorando per rafforzare il ruolo di Forza Italia nel contesto politico locale. In questo modo, il nostro partito si sta confermando come un attore importante nella scena politica provinciale e potrà contribuire in modo significativo al cambiamento e al progresso anche a livello regionale.”

Il consigliere comunale Marco Borrelli ha dichiarato di aver scelto di entrare in Forza Italia seguendo il presidente del gruppo del partito in provincia, Quadrini, e ha sostenuto che la decisione è stata motivata dalla condivisione di idee politiche e da valori comuni ma soprattutto dall’opportunità di lavorare in un ambiente politico più coeso e organizzato. Il suo ingresso sarà sicuramente occasione di nuove opportunità e risorse per portare avanti la propria agenda politica e lavorare per il bene della comunità locale.