Le iniziative di primavera al Vulcano Buono

Tendenza Eventi 2024 apre il calendario di Vulcano Buono

La prima fiera primaverile dedicata al mondo degli eventi arriva a Nola dal 20 al 24 Marzo e lo fa scardinando e stravolgendo i concetti classici, forse stantii, delle fiere e delle esposizioni.

L’evento è organizzato dalla GVR Multilocalhub, agenzia di Comunicazione con una consolidata esperienza nella realizzazione di eventi aziendali su scala nazionale ed internazionale in partnership con La Luna degli Artisti, esperti nell’organizzazione di eventi presso centri commerciali.

Tendenza Eventi 2024 offre un’opportunità imperdibile per gli espositori di incontrare un target giovane e dinamico, offrendo loro la possibilità di connettersi con un pubblico interessato ad una vasta gamma di eventi nella regione Campania e nelle regioni circostanti.

Il format innovativo del salone prevede un’ampia area espositiva, oltre a numerose attività collaterali quali masterclass, workshop, DJ set, spazio influencer, sfilate di moda e molto altro ancora.

Per le aziende leader del settore, Tendenza Eventi 2024 mette a disposizione aree show, aree espositive con stand preallestiti, aree seminari e aree masterclass.

La fiera sarà caratterizzata da attività tech, glamour e socialmente coinvolgenti, offrendo un’esperienza fresca e innovativa per tutti coloro che sono alla ricerca delle ultime tendenze nel settore degli eventi.

Dal 20 al 24 Marzo, l’entrata Positano sarà aperta a tutti. Da mercoledì a venerdì, dalle 10:00 alle 21:00 e il fine settimana dalle 10:00 alle 22:00.

Grande attesa per l’evento del Sabato con un fashion show dell’atelier Antonella D’Auria, con Manila Nazzaro (ex Miss Italia e ora volto di punta della RAI) come testimonial.

≪Tendenza Eventi è alla prima edizione – come spiega Ginevra Ponticelli Founder della GVR Multilocalhub – abbiamo deciso di coinvolgere solo poche aziende selezionate che però rappresentano le eccellenze del nostro territorio. Non vogliamo solo esporre ma desideriamo raccontare un mondo importante come quello degli eventi ai giovani che amano fare festa, divertirsi e sposarsi in modo diverso dal solito con un concept assolutamente innovativo e accattivante. Tendenza Eventi vuole essere un progetto al passo con le nuove tendenze, consentendo grazie ai nuovi canali di comunicazione la fruizione della fiera a un pubblico molto più vasto di quello tradizionale.

Infatti, a tale la scopo, abbiamo deciso di coinvolgere influencer del settore particolarmente seguiti in Campania e wedding planner che, soprattutto negli ultimi anni, sono diventate divulgatori del nostro buon gusto≫.

Harry di Prisco