II^ Trisome Games di Antalya (Tur) domani la partenza della delegazione azzurra

Il Team Italia Fisdir partirà domani alla volta di Antalya (Tur) via Istanbul. La competizione, riservata ad atleti con Sindrome di Down, si terrà dal 19 al 26 marzo

L’evento vedrà le atlete e gli atleti impegnati nelle seguenti discipline: atletica leggera, calcio a 5, pallacanestro, ginnastica artistica e ritmica, nuoto artistico, tennistavolo e judo.

Grandi aspettative ed entusiasmo da parte del direttore tecnico nazionale Prof. Giancarlo Marcoccia: “Ci presentiamo a questo appuntamento con la consapevolezza di poter far molto bene e di continuare la striscia positiva di medaglie che abbiamo raccolto sia ai Global Games di Vichy di giugno scorso che ai Suds European Championships di Padova disputati a settembre. In bocca al lupo agli atleti, ai tecnici ed allo staff federale impegnati in questo importante impegno sportivo. Sono sicuro che il tricolore italiano sventolerà alto ed i ragazzi sapranno portare alto il nome dell’Italia”.

Il Team Italia FISDIR

Antalya (TUR) 19-26 marzo 2024

DELEGAZIONE AZZURRA

CAPO DELEGAZIONE: Majelli Gaspare

SEGRETARIO GENERALE: Buonomo Massimo

STAFF FEDERALE

⁃ Galliano Vincenzo Team Manager

⁃ Marcoccia Fabiola Segreteria Tecnica

⁃ Corbetta Simone Addetto Stampa

⁃ Fransesini Flavio Fotografo di squadra

STAFF SANITARIO

– Dott. Adamo Vito Giuseppe Medico di Squadra

– Dott. Martino Michelino Medico di Squadra

– Dott. Eremitaggio Vincenzo Fisioterapista

ATLETICA LEGGERA

Staff Tecnico:

1. Ficerai Mauro Referente Tecnico Nazionale

2. Bano Maria Lucia Tecnico Nazionale

3. Bertelli Benedetta Tecnico Nazionale

4. Camporeale Pietro Tecnico Nazionale

Atleti:

5. Capitani Tiziano Rm010-Us Acli III Millennio

6. D’agostino Nando CH010-ASD Polisportiva Tethys Chieti

7. Gerini Daniel AN002-Ass. Dil. Pol. Disabili Fabriano ‘Mirasole’

8. Nieddu Simone CA033-ASD Athletic Club Cagliari

9. Orlando Nicole BI003-Società Ginnastica La Marmora ASD

10. Pertile Giulia PD001-A.S.P.E.A. Padova ASD

11. Piacentini Andrea MO006-ASD Atletica RCM Casinalbo

12. Statzu Chiara CA007-ASD Sardegna sport

13. Tridente Enrico Pio BA027-ASD Allenamenti Aps

14. Zaramella Giovanni Michelangelo PD001-A.S.P.E.A. Padova ASD

15. Zendri Elisa TN008-Unione Sportiva Quercia

16 Zeni Chiara MC001-Anthropos Asd Polisportiva e Culturale

CALCIO A 5

Staff Tecnico:

1. D’Auria Angelo Tecnico Nazionale

2. Oldani Gianluca Tecnico Nazionale

3. Scognamiglio Marco Assistente Tecnico

Atleti:

4. Cusato Andrea Giovanni CS006-ASD Nemo Cosenza

5. Di Giovanni Simone PE008-Accademia Soccer ASD ARL

6. Fasanella Marco CO003-ASD Briantea84

7. Larcher Stefano PD005-ASD Sport ‘in’..Veneto

8. Piggio Riccardo PD005-ASD Sport ‘in’..Veneto

9. Pizzardi Mario Nuccio CL010-ASD Orizzonte

10. Sfreddo Marco CO003-ASD Briantea84

11. Simoni Matteo PE008-Accademia Soccer ASD ARL

12. Talluto Filippo CL001-A.S.D. VITA NOVA (prestito da Telimar)

13. Vignando Davide PD007-Vigontina San Paolo FC SSD A R.L.

GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA

Staff Tecnico:

1. Duca Virna Referente Tecnico Nazionale

2. Bani Tullio Tecnico Nazionale

3. Mariotti Angelica Tecnico Nazionale

4. Vagliviello Luisa Tecnico Nazionale

Atleti:

5. Abate Asja VE001 – Sorriso Riviera ASD Onlus

6. Beccari Alice VE001 – Sorriso Riviera ASD Onlus

7. Cotogni Daniela RM016-a.s.d. Gymnasium Monte Mario

8. Fabiani Claudio RM075 – Fit Together SSD ARL

9. Gabossi Mario BS007-Asd Artistica Brescia

10. Maino Riccardo MI020 – SGM Forza E Coraggio ASD

11. Paccagnella Veronica PD006-SSD R.L. Blukippe

12. Zonta Aurora VI006-Societa’ Ginnastica Junior 2000 ASD

JUDO

Staff Tecnico:

1. Baroncelli Paola Referente Tecnico Nazionale

2. Giglio Giosue’ Tecnico Nazionale

3. Meucci Chiara Tecnico Nazionale

Atleti:

4. Brighi Mirko RA004 – A.S.D. C. S. T. Judo Ravenna

5. Brunetto Giuseppe Danilo RA004 – A.S.D. C. S. T. Judo Ravenna

6. Forte Andrea RM054-ASD Kodokan Gordiani

7. Migliore Davide PA028-Special Boys ASD

8. Tomba Martina BI003-Societa’ Ginnastica La Marmora ASD

9. Verrengia Francesco BI003-Societa’ Ginnastica La Marmora ASD

NUOTO:

Staff Tecnico:

1. Andreana Giuseppe Tecnico Nazionale

2. Carnevale Nicoletta Tecnico Nazionale

3. Cavana Roberto Tecnico Nazionale

4. Cicconi Marco Tecnico Nazionale

Atleti:

5. Chiappa Sabrina CR007- Asd Stradivari Nuoto

6. Dobnik Anna TV001-Sport Life Onlus ASD

7. Guzzonato Giulio FM002-Virtus Buonconvento SSD ARL

8. Iannetti Lorenzo TV001-Sport Life Onlus ASD

9. Manauzzi Paolo Alfredo LT004-Polisportiva Hyperion Onlus ASD

10. Ostani Eleonora TV001-Sport Life Onlus ASD

11. Piccinini Francesco BG001-Asd PHB Polisportiva Bergamasca APS

12. Roncato Giammaria TV001-Sport Life Onlus ASD

13. Scotti Andrea CR007-ASD Stradivari Nuoto

14. Tononi Mattia BS002-ASD Pol. Bresciana No Frontiere ETS – ODV

15. Vignando Dalila CO001-OSHA ASD – APS

16. Villanova Martina TV001-Sport Life Onlus ASD

NUOTO ARTISTICO:

Tecnico:

1. Sivori Valentina Tecnico Nazionale

Atleta:

2. Cantero Marta GE006-Chiavari Nuoto SSD ARL

PALLACANESTRO

Staff Tecnico:

1. Bufacchi Giuliano Referente Tecnico Nazionale

2. D’Erasmo Francesca Tecnico Nazionale

3. Dessi Mauro Tecnico Nazionale

Atleti:

4. Barollo Stefano PD005-ASD Sport ‘in’..Veneto

5. Cesca Alex MC001-Anthropos Asd Polisportiva e Culturale

6. Fiorini Emanuele RM094-Ostia Warriors ASD-APS

7. Durante Andrea RM094-Ostia Warriors ASD-APS

8. Greco Alessandro MC001-Anthropos Asd Polisportiva e Culturale

9. Leocata Francesco MC001-Anthropos Asd Polisportiva e Culturale (prestito

da Accademia Soccer ASD ARL)

10. Paulis Davide OR001-A. S. D. ATLETICO AIPD

11. Rebichini Andrea MC001-Anthropos Asd Polisportiva e Culturale

TENNISTAVOLO

Staff Tecnico:

1. Bucca Marzia Referente Tecnico Nazionale

2. Ingargiola Giuseppe Tecnico Nazionale

3. Puglisi Federico Domenico Tecnico Nazionale

Atleti:

4. Abate Anna TP007-ASD Paralimpica ‘Mimi’ Rodolico’ Mazara

5. Asaro Francesco TP007-ASD Paralimpica ‘Mimi’ Rodolico’ Mazara

6. Ghirlandi Marco LC002-ASD Oltretutto 97

7. Giomo Matteo UD002-ASD Fai Sport

8. Ingrao Gessica TP007-ASD Paralimpica ‘Mimi’ Rodolico’ Mazara

9. Spina Francesco Giovanni TP007-ASD Paralimpica ‘Mimi’ Rodolico’ Mazara