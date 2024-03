Riunione del Direttivo Anci Lazio

Quadrini: sottopone alla attenzione del Direttivo la questione dell’aeroporto di Frosinone

Si è svolta presso la sede di via dei Prefetti a Roma la riunione dl Direttivo Anci Lazio durante la quale, oltre ai punti all’ordine del giorno, letti ed approvati, sono stati affrontati i temi a sostegno di comuni del territorio. Alla riunione era presente anche il Vicepresidente, Gianluca Quadrini che durante la riunione, sottopone al direttivo , la situazione dell’aeroporto di Frosinone, a seguito della richiesta da parte del presidente dell’Arpaf, Tiziano Schiappa, che coinvolge Anci Lazio nella questione. – “ho portato in consiglio la questione dell’aeroporto di Frosinone in quanto il presidente dell’Arpaf si è rivolto ad Anci Lazio affinché ci interessassimo all’argomento. Insieme al direttivo stiamo ragionando su quale sia il giusto supporto che possiamo dare. Valuteremo con i tecnici come possiamo

muoverci.” Ha commentato Gianluca Quadrini che continua ringraziando il direttivo

’“Desidero ringraziare tutti i presenti per la proficua discussione e il contributo offerto durante la riunione del Direttivo. Abbiamo affrontato temi di grande rilevanza per il territorio e come sempre c’è stato grande spirito di collaborazione e unità d’intenti. È importante sottolineare che il nostro impegno per il bene comune e lo sviluppo dei nostri territori non si esaurisce qui, ma si rinnova ogni giorno attraverso azioni concrete e progettualità che mirano al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Come vicepresidente di Anci Lazio, mi impegno a continuare a lavorare con dedizione e responsabilità per promuovere il benessere delle nostre comunità e per affrontare le sfide che il futuro ci riserva.”