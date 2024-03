Partecipazione attiva con “Adotta un Sentiero”

Jenne, Foppoli: “Incentivare il senso di appartenenza, mettendo al centro la tutela del territorio ambientale”

Parte l’iniziativa “Adotta un sentiero”, un progetto del Parco dei Monti Simbruini finalizzato alla valorizzazione e conservazione del patrimonio sentieristico del Parco, con l’obiettivo di mantenere in stato di efficienza importanti percorsi con valenze culturali, naturalistico – ambientali e sociali, attualmente manutenuti soltanto dal personale dell’Ente Parco, per favorire attraverso le attività di escursionismo una migliore conoscenza dei luoghi, della cultura, dei valori del paesaggio e della biodiversità. “E’ un’iniziativa –sottolinea il commissario Foppoli- rivolta ad associazioni e operatori commerciali che operano attivamente sul territorio e che vogliono impegnarsi nella custodia attiva dei percorsi, verificando periodicamente lo stato degli stessi e realizzando interventi di manutenzione, pulizia e ripristino della segnaletica. Inoltre va ad incentivare la partecipazione, sviluppando il senso di appartenenza, rafforzando le alleanze già esistenti per mettere al centro la tutela del territorio e dell’ambiente naturale”. Con questa campagna si vanno a sviluppare forme di condivisione e di cooperazione tra il Parco e i suoi abitanti, per realizzare interventi di custodia del patrimonio naturale e di manutenzione dei tracciati inclusi nell’area protetta per favorire le attività di escursionismo che consentono la miglior conoscenza dei luoghi, della cultura tradizionale, dei valori del paesaggio e della biodiversità. L’avviso alla partecipazione scade il prossimo 12 aprile, l’elenco delle convenzioni sarà aggiornato ogni quattro mesi, pertanto tutti gli interessati potranno presentare domanda attraverso l’istanza di partecipazione a: monti.simbruini@simbruini.it http://www.parcomontisimbruini.it/news-dettaglio.php?id=65006