2° Memorial “Davide Favetti” – Premio Emozioni – Presentata la maglia celebrativa in omaggio a Davide – ASD Tor Lupara

di Fausto ZILLI

Si accendono i riflettori sul 2° Memorial “ Davide Favetti “ giovane calciatore prematuramente scomparso. In questa seconda edizione la locations scelta è il campo comunale “Domenico Mammoliti” sede del Tor Lupara calcio Presidente Donato Olivieri.

Tutto pronto per il 2° Memorial ” Davide Favetti “riservato alla categoria Juniores U19 , diviso in due gironi, girone A : Asd Tor Lupara , Urbetevere, Vigor Perconti e Red Tigers, nel girone B : N. Tor Tre Teste , Montespaccato, Atl Torrenova e Lodigiani.

Media partner dell’evento solidale la redazione di Sport in Oro con il Direttore Raffaele Minichino, ideatore e conduttore di una trasmissione che ha scritto la storia dell’emittenza privata come “Sport in Oro”, organizzatore del “Torneo Beppe Viola “ ritenuta la Champions League del calcio giovanile, ma la sua forza sicuramente l’umiltà, la sua famiglia, la dedizione, la professionalità ed essere in grado sempre ieri come oggi di divulgare i più alti valori dello sport e del giusto vivere.

Presso il teatro delle Suore di San Giuseppe a Fonte Nuova venerdì 15 marzo alle ore 17,00 c’è stata la presentazione ufficiale del 2° Torneo Memorial ” Davide Favetti ” e il Torneo nel ricordo di 2 Davide Favetti “- ” Premio Emozioni “. Presenti alla manifestazione rappresentanti delle società partecipanti, tesserati dal Tor Lupara calcio, la juniores regionali di mister Bernardini, gli allievi under 16 di mister Riccardo Bianchi. Ha presentato magistralmente l’evento Raffaele Minichino, presente il cameramen della redazione di Sport in Oro quali contenuti andranno in diretta domenica 17 pv alle ore 20.00 nella trasmissione La Domenica Sportiva dei dilettanti.

Madrina dell’evento il Consigliere Regionale Lazio Micol Grasselli sempre presente in eventi dallo sfondo sociale, e molto vicina all’ASD Tor Lupara, premiata con un riconoscimento e un bouquet di fiori dal Presidente Donato Olivieri, ” la mia presenza qui lo faccio veramente volentieri nel ricordare omaggiare Davide Favetti , ai giovani non perdete mai la possibilità di confrontarvi e di dialogare .” Micol Grasselli.

Presentati i calendari dei vari gironi, start sabato 23 marzo pv la finale sabato 30 marzo presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti sede del Tor Lupara Calcio. Presentate le maglie celebrative del Memorial Davide Favetti dal Presidente Donato Olivieri e la fascia da capitano dedicata.

Nella seconda parte il Premio Emozioni con dei brevi fimati di presentazione e i relativi saluti dei premiati. Il primo Premio Emozioni và a Marco Manetta, una vita dedicata al calcio tanti scarifici, Marco ha coltivato il suo sogno, lui nasce calcisticamente nel Tor Lupara calcio, da ricordare sicuramente tanti altri calciatori che hanno esordito nel professionismo quali : Pane ( Empoli Allenatore adesso osservatore Nazionale) Rossi Enzo , Pinchi Fabrizio ,Pistillo Danilo ,Grosso Alessio ,Marchizza Riccardo 2 scudetti con la Roma Primavera, attualmente Marchizza giocatore Frosinone, Di Bari Francesco (2 scudetti dilettanti con Vigor Perconti), Marco Manetta allenato anche da suo padre Carlo detto Caracca, da tanti anni Marco è un calciatore professionista, attualmente giocatore nel Messina calcio in Lega Pro, ritira il riconoscimento papà Carlo visibilmente emozionato.

Secondo Premio Emozioni Carlo Zampa giornalista sportivo speacker storico dell’AS Roma, che ha emozionato tanti tifosi e non solo, sensibile disponibile sin da subito per omaggiare e ricordare il caro Davide.

Terzo Premio Emozioni Fabrizio Moro è un cantautore, musicista, regista e sceneggiatore italiano attivo dal 1996, nell’arco della sua carriera ha pubblicato tredici album, di cui nove in studio, uno dal vivo e tre raccolte ha partecipato a sette Festival di Sanremo, vincendo nel 2007 con Pensa nella sezione Giovani e nel 2018 con Non mi avete fatto niente nella categoria Big in coppia con Ermal Meta. Nel suo video messaggio di saluto Fabrizio Moro “ saluta con tanto affetto un grande abbraccio a Massimo e Luana i genitori di Davide vi mando tanti baci e spero davvero di conoscervi presto vi voglio bene ciao FABRIZIO MORO “.

