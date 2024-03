Pubblicato l’avviso per la gestione del Centro Visita

Filettino, Foppoli: “Un’attività importante che crea un filo diretto tra il Parco, i visitatori e ed i sodalizi locali”

C’ è tempo fino al prossimo 18 aprile , per aderire alla procedura di gara per l’affidamento della gestione del Centro Visita di Filettino e dei servizi connessi, indetta dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Lo scopo dell’avviso dell’Ente Parco è di verificare se vi sono Associazioni e/o Cooperative, anche costituende, che manifestano interesse e progettualità per la gestione del centro visita di Filettino, al fine di realizzare attività di promozione del territorio e di accoglienza dei turisti e visitatori del Parco. In particolare tra le attività richieste nell’avviso vi sono: l’accoglienza dei visitatori occasionali con fornitura di informazioni, materiale e quant’altro richiesto; tale servizio informativo dovrà riguardare il territorio del Parco e le caratteristiche e le opportunità dei territori dei Comuni compresi nel Parco. Il gestore dovrà sensibilizzare gli utenti alla corretta fruizione del territorio, in particolare per quanto riguarda il corretto smaltimento dei rifiuti e il rispetto della flora e della fauna. Poi l’ideazione, l’organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di programmi specifici di accoglienza, accompagnamento e guida nel territorio del Parco; tali programmi dovranno essere realizzati avvalendosi, per le specifiche mansioni, delle Guide del Parco dei Monti Simbruini e/o delle Guide ambientali escursionistiche riconosciute. Durante le escursioni dovrà essere messa particolare cura ad evitare l’abbandono di rifiuti. L’ideazione, l’organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di iniziative a carattere sportivo, ricreativo e culturale ad elevato contenuto ambientale ed altro indicato nella procedura pubblicata. “Si tratta di un’importante occasione per Filettino ed il territorio del Parco –ha commentato il commissario dell’Ente Regionale Alberto Foppoli- il centro visita all’interno del Parco è un riferimento importante che collega il territorio al visitatore, Il servizio fornirà informazioni in tempo reale su servizi e prodotti, d’interesse culturale e naturalistico, fornendo le corrette norme di comportamento, ma anche consigli e indicazioni su come vivere al meglio l’esperienza nell’area protetta, rispettandone l’ambiente e la comunità locale. Uno strumento importante che crea un filo diretto tra il Parco, i visitatori e ed i sodalizi locali, per condividere le specificità del territorio, in armonia con il ritmo delle stagioni e valorizzare i servizi e le iniziative offerte”. L’affidamento della gestione del Centro avverrà con decorrenza dalla sottoscrizione della relativa convenzione, prevista entro il 30.06.2024, per un periodo di 6 anni e potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni, previa verifica dell’attività del Centro e della corretta condotta da parte del gestore, con provvedimento espresso dell’Ente Parco. Per ogni informazione : https://www.parcomontisimbruini.it/pdf/Avviso-gestione-CVFilettino.pdf