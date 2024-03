Proseguono i lavori nel plesso scolastico “G.Camilloni”

Trevi Nel Lazio, Un’amministrazione che guarda al futuro, per una scuola innovativa, sicura ed accogliente

Proseguono con regolarità e secondo il programma i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico di Trevi Nel Lazio, la finalità dell’Amministrazione Grazioli è di garantire un ambiente di apprendimento sicuro, confortevole e produttivo, perché la scuola deve essere non solo accogliente ma anche sicura. “A circa sei mesi dall’inizio del cantiere –si legge in una nota del Comune di Trevi– diamo un breve aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori, nell’edificio scolastico “G. Camilloni”, che ospita la scuola primaria e media di Trevi nel Lazio. E’ terminato l’intervento iniziale di adeguamento che ha interessato un terzo dell’edificio che prevedeva scavi delle fondamenta per rinforzare e creare nuovi plinti e pilastri antisismici fino al tetto. ️In questi giorni sono in corso le lavorazioni delle pareti portanti che sono state, come potete verificare dalle fotografie allegate, ingabbiate con rete elettrosaldata zincata, e quelle delle pareti divisorie intonacate con rete Geo Grid 120 biassiale, bilanciata in fibra di basalto alcali-resistenti specifica per interventi di presidio anti ribaltamento delle tamponature e antisfondellamento dei solai. Serietà abilità e competenza, di un’amministrazione che guarda al futuro, per una scuola innovativa, antisismica, luogo quindi certo e sicuro per i nostri ragazzi, con nuovi spazi che possono essere adatti ad ogni esigenza didattica con ambienti confortevoli e più funzionali”. Purtroppo la stessa cosa non si può dire per l’istituto scolastico “O.Bottini” di Piglio i cui lavori iniziati il 28 giugno 2021 dovevano concludersi lo scorso 22 novembre 2022, con la consegna del nuovo plesso scolastico, ed invece ad oggi il cantiere è ancora aperto.