Passeggiata per Bambini aperta anche agli adulti domenica prossima 17 a Paganico Sabino

L’Associazione ValTurano Terra Nostra prende atto con soddisfazione di una nuova lodevole e interessante manifestazione che si terrà domenica prossima a Paganico Sabino che verrà realizzata grazie alla collaborazione tra operatori economici attivi nel borgo turanense.

La manifestazione fa seguito ad altre iniziative già pubblicizzate dalla scrivente avviate dalle “Artigiane del Cervia” di Collegiove, dalla “Casa del Direttore” di Colle di Tora nonché dalla “Casa Museo Angelo di Mario” di Vallecupola, realizzate sempre in collaborazione con istituzioni e operatori economici locali e che stanno dimostrando che finalmente anche la Valle del Turano si sta aprendo alle sinergie tra enti pubblici locali, pro loco, associazioni varie e – soprattutto – operatori economici del territorio.

La passeggiata di domenica avrà inizio alle ore 9.30 e consisterà in un percorso ad anello guidato da Federico Porro, Guida AIGAEE ed esperto del territorio, che inizia dal borgo di Paganico.

Al rientro è previsto un pranzo anche con opzioni vegane che viene realizzato con la collaborazione di tutti gli Home Restaurant del paese: Rito Paganico Home restaurant, Le Pantasimette, La Passatella, Cammini Sull’Acqua.

Il pranzo si svolgerà nella panoramica Piazza centrale di Paganico, dove sarà a disposizione degli intervenuti anche un altro esercizio commerciale: il Bar emporio della “signora Emilia”, sempre disponibile a soddisfare le esigenze di residenti e avventori.

Qui, in un tempo in cui la società è sempre più veloce e le relazioni personali spesso vengono trascurate, il “Bar” e gli “Home restaurant” rappresentano un ritorno alla tradizione e alla convivialità. E questi ultimi, nati dall’iniziativa di alcuni abitanti del borgo, offrono la possibilità di gustare autentiche prelibatezze locali preparate con amore e passione direttamente nelle case delle persone del luogo dove i visitatori hanno l’opportunità di vivere un’esperienza unica e autentica, sedendosi a tavola nelle cucine di residenti che aprono loro le porte delle proprie case per condividere la propria cultura culinaria e la propria ospitalità.

Tale iniziativa culinaria rappresenta così il primo esempio di reale collaborazione tra esercizi commerciali in grado di superare quella concorrenza negativa tra soggetti che per fortuna a Paganico è debellata, come dimostra questa giornata. Al pranzo seguirà una degustazione di liquori alle erbe grazie alla cooperativa agricola ” I semplici e le Selvatiche”

Ma per chi vuole trascorrere il weekend nel caratteristico borgo approfittando di questo evento c’è anche la possibilità di pernottare presso l’ormai famosa “Casa sul Fiordo” nel punto più alto di Paganico da dove si gode un panorama della Valle e del Lago del Turano veramente meraviglioso.

E questo, dicono gli organizzatori, non è che il primo dei tantissimi eventi che si svolgeranno in accordo con le attività locali in un connubio perfetto di natura, creatività e collaborazione da vivere e assaporare tutti insieme.

Le prenotazioni per questa iniziativa, per la quale è previsto un rimborso spese di 17 euro, dovranno essere effettuate al numero telefonico 3206651895.

Una giornata particolare, quindi, quella di domenica 17 per Paganico che, viste anche le favorevoli previsioni meteo, aspetta un gran flusso di visitatori parte dei quali sarà anche intercettata da un altro noto esercizio commerciale del posto, che dal basso “sorveglia” il Borgo, il “Bar Ristorante Lontero” famoso per i suoi prodotti al tartufo, il pesce e altre specialità locali.