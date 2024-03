Il Festival WOW – Women Of Worth 2024 a Napoli

Sabato prossimo verrà lanciato un appello da I’m Human alla celebrazione di una sicurezza autentica e al valore delle donne

Sabato 16 marzo, dalle ore 16, presso l’Art Hotel San Francesco al Monte di Napoli ci sarà la festa di chiusura del Festival WOW – Women Of Worth 2024. La staffetta tra le città di Londra, Milano e Napoli durata un mese, dal titolo “I’m Human“, che ha posto in evidenza l’importanza di riconquistare la nostra umanità in un’era digitale in cui le autentiche connessioni spesso passano in secondo piano, sottolineando l’impatto che le donne possono avere sulle loro comunità e sul mondo degli affari.

Marianna Penna, CEO WOW, presentando il convegno afferma: «Mentre navighiamo nelle complessità del mondo digitale, è cruciale riconoscere che il vero potenziamento e valore emergono dalle autentiche connessioni umane. Il Festival ‘I’m Human’ è un appello alla celebrazione di una sicurezza autentica e al valore delle donne. Si tratta di favorire connessioni che potenziano, ispirano e trasformano». Durante la manifestazione saranno evidenziate le opportunità di networking e le campagne sociali, tra cui “Unravelling Strings – La vita è un delicato arazzo da districare”: grazie alla collaborazione con Puteca Celidonia, associazione operante nel rione Sanità, dove alcune donne hanno potuto apprendere attraverso un apposito corso di formazione non soltanto storia e tecniche dei costumi ma anche come esprimersi artisticamente. La festa di chiusura partenopea sarà l’occasione anche per ammirare i lavori creati durante le ore di laboratorio. Altra new entry del progetto WOW è il podcast “Entrepreneurial Pulse”: uno showcase di donne imprenditrici e professioniste a Londra e in Italia pronte a condividere le loro esperienze, sfide e trionfi. La vera novità di questa edizione è “Taste Confidence”: un’esperienza culinaria sensoriale realizzata con l’obiettivo di guidare le partecipanti verso l’autoconsapevolezza e l’affermazione “I’m human”, ispirata ai tre pilastri essenziali della crescita dei bambini: mangiare, giocare e riposare. Un modo per soddisfare le papille gustative che alimenta anche la fiducia delle donne, favorendo un senso di sicurezza di sé. Altre novità, insieme ai progetti futuri, saranno annunciate nel corso dell’evento. Marianna Penna, Founder e CEO di WOW, introdurrà il tema principale del Festival “I’m human” e illustrerà il lavoro svolto durante il mese di attività con le donne di Londra, Milano e Napoli. Esperta di marketing strategico, è la visionaria fondatrice e CEO di WOW Women of Worth a Londra dove è iniziato il suo viaggio professionale nel 2001 e dove nel 2011 ha avviato la sua prima impresa imprenditoriale. Da Direttore Marketing nel 2012 ad Amministratore Delegato di LEXeFISCAL LLP nel 2019, la traiettoria di Marianna è stata segnata dall’innovazione. Nel mezzo della pandemia, ha avviato WOW Women of Worth, un progetto di CSR trasformativo che collega oggi oltre 150 donne dinamiche tra Londra e l’Italia. Non una semplice rete ma un vero e proprio movimento che rimodella la narrativa dell’emancipazione delle donne. Per questo, nel marzo 2022, Marianna Penna ha lanciato “WOW Walk the Talk”, celebrando le donne imprenditrici a Londra, Milano, Roma e Napoli, con l’obiettivo di creare un ponte culturale aziendale tra il Regno Unito e l’Italia. Giovanna Rumma, mindfulness coach e vocal coach, coinvolgerà i presenti in una performance di gruppo. Patrizia Visone e le donne che hanno partecipato al corso di Costume Design, in partnership con l’associazione del rione Sanità Puteca Celidonia, presenteranno il lavoro svolto in laboratorio contribuendo alla campagna sociale “Unravelling Strings” – La vita è un arazzo delicato da districare”. Annamaria Ghedina nota come Lady Ghost, presenterà il suo libro “POMPEII – UNA STORIA PROIBITA” (De Nigris Editori) giornalista è direttore responsabile del periodico Lo Strillo. Clara Negro presenterà il suo libro “UN DIAMANTE ROSSO SANGUE”. Sara Ibrahim parlerà dell’importanza del ruolo dello stile nella liberazione della donna dagli stereotipi sociali. A condurre l’evento, Federica Flocco, giornalista pubblicista, scrittrice, recensore di libri su riviste di settore. L’Ufficio stampa è a cura di Katiuscia Laneri video reporter, producer tv e pioniera del citizen journalism, ha fondato e dirige la testata giornalistica Special-Kappaelle.

Harry di Prisco