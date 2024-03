Fino a domani per aderire al servizio civile universale

Jenne, Foppoli: “Il Parco dei Monti Simbruini, offre grandi opportunità di formazione e crescita personale”

Lo scorso lunedì, sono stati riaperti i termini del bando di Servizio Civile Universale. Il bando era scaduto giovedì 22 febbraio 2024 dopo essere già stato prorogato. Adesso è nuovamente possibile presentare la domanda di partecipazione fino alle ore 10.00 di domani giovedì 14 marzo. Una finestra di solo 3 giorni, che resta comunque una grande opportunità per chi non aveva fatto in tempo a candidarsi. È dunque possibile presentare domanda anche per i progetti del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, l’area verde più grande del Lazio, con sede nel Comune di Jenne. “Il servizio civile universale è una grande opportunità per i nostri ragazzi –commenta il commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli-. Il Servizio Civile Universale permette di svolgere cittadinanza attiva. Il servizio civile al Parco è un’esperienza da fare ed i motivi sono tanti. Per i giovani il cui percorso di studi è inerente all’ambito naturale, questo Servizio Civile, permette di ampliare le conoscenze e toccare con mano le situazioni che si presentano, ed essere quindi, un primo approccio al mondo del lavoro. È un’occasione straordinaria, nel vero senso del termine, anche per chi è semplicemente appassionato di natura e vuole apprendere quanto più possibile sugli ecosistemi e la loro gestione, direttamente sul campo. É un arricchimento sotto molti punti di vista, dà la possibilità di conoscere maggiormente il Parco, il suo splendido territorio circostante, le buone regole di comportamento e il rispetto per la natura. Nel mondo attuale c’è sempre più bisogno di persone che sappiano prendersi cura dell’ambiente per la sua tutela e la sua conservazione. Ed è da considerare che rappresenta anche un primo passo per l’indipendenza economica, partecipando al Servizio Civile si avrà un contratto di 12 mesi con un compenso di circa 444 € al mese. Credo davvero sia un’occasione imperdibile, si può solo che guadagnare in termini di crescita personale e professionale”. C’è tempo fino a domani per iscriversi al bando dell’Ente Parco, l’invito è di aderire al servizio civile universale di scegliere il Parco dei Monti Simbruini, di viverlo conoscendo stessi. Per info: https://www.parcomontisimbruini.it/news-dettaglio.php?id=67571