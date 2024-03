‘C’è ancora domani’, il film di Paola Cortellesi su Netflix

Uscito lo scorso 26 ottobre il film ha totalizzato 35milioni di incassi al botteghino

ROMA – Il film campione d’incassi ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi dal 31 marzo sarà disponibile su Netflix. L’attrice alla sua prima prova alla regia ha spopolato nelle sale italiane ed è record al botteghino: uscito lo scorso 26 ottobre il film ha totalizzato 35milioni di incassi. Per la Giornata internazionale dei diritti delle donne, poi, è stato ritrasmesso in 150 sale italiane. Ora, per chi non è riuscito a vederlo al cinema o per chi semplicemente vuole rivederlo sul piccolo schermo potrà farlo a fine marzo sulla piattaforma di streaming Netflix.

“Spero che le nuove generazioni abbiano la voglia di porsi delle domande e dire ‘io sto lavorando per la mia emancipazione, per la mia libertà?’. Mi piaceva che sapessero da dove arriviamo, dalle nostre nonne e bisnonne. Nilde Iotti diceva ‘i diritti non sono eterni bisogna sempre stare in guardi e combattere per difenderli’. Spero che le ragazze possano agganciarsi a questo pensiero non per sentirsi pronte alla battaglia, però sveglie sempre”, ha detto la Cortellesi all’agenzia Dire alla presentazione del film.

C’È ANCORA DOMANI, DI COSA PARLA IL FILM

Il film racconta di Delia (Cortellesi), moglie e madre di tre figli. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anni 40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Ivano (Valerio Mastandrea) è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre, direttamente con la cinghia. Ha rispetto solo per quella canaglia di suo padre, il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante. L’unico sollievo di Delia è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza. È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l’imminente fidanzamento dell’amata primogenita Marcella (Romana Maggiora Vergano), che, dal canto suo, spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante. Anche Delia non chiede altro, accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspiri. L’arrivo di una lettera misteriosa però, le accende il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.

