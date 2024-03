Un’occasione importante da non perdere

Anagni, Rossana Fiorini: “Apprendere la LIS per aprire la mente ad una nuova forma di comunicazione”

Sta per iniziare ad Anagni un interessante corso di Primo livello della Lingua dei Segni Italiana (LIS), curato ed organizzato dal sodalizio “Multicomunicamente”. L’obiettivo è quello d’imparare una nuova lingua e di potenziare le proprie capacità di apprendimento. È spontaneo chiedersi: perché apprendere la LIS piuttosto che una qualunque altra lingua? Per rispondere a questa domanda e capire meglio cos’è la LIS e le opportunità che essa offre, abbiamo incontrato le curatrici ed organizzatrici del corso: la Dott.ssa Rossana Fiorini, Dott.ssa Chiara Grossi e la Dott.ssa Greta Mazzettino colonne portanti del sodalizio. “La Lingua dei Segni è una vera e propria lingua dotata di una sua grammatica, sintassi e morfosintassi – sottolinea la Dott.ssa Fiorini (nella foto durante un servizio di interpretariato) – attraverso la stessa i Sordi valicano ogni forma di disabilità riconoscendosi appartenenti ad una comunità.”.

Ma è vero che conoscere la LIS, vuol dire conoscere un “mondo” nuovo: quello dei Sordi?

A questa domanda risponde la Dott.ssa Greta Mazzettino

“Il Sordo ha dovuto conquistare il proprio ruolo nella società e collegandomi al discorso della Dott.ssa Fiorini, dire lingua significa parlare anche di cultura e pertanto di una vera e propria comunità. Quello dei Sordi è, infatti, un vero e proprio mondo nel mondo. Quando si studia la lingua dei segni si entra in contatto con questo mondo, una dimensione affascinante, ai molti sconosciuta che consiglio a tutti di scoprire. Venite al nostro corso ad Anagni”.

Quali sono i motivi che possono spingere a frequentare il corso, che state organizzando ad Anagni?

La Dott.ssa Chiara Grossi afferma che: “Molti si avvicinano a questa lingua per pura necessità, per semplice curiosità o altri per crearsi un lavoro. C’è sempre bisogno di nuovi Interpreti, le occasioni culturali sono tante e la Comunità Sorda è sempre più spinta all’integrazione. Noi vi aspettiamo per compiere questo viaggio di conoscenza tutti insieme che può essere un valore aggiunto per tutti voi.

In effetti potrebbe essere un valore aggiunto nel proprio curriculum vitae!

Infine il Presidente Volpi chiude dicendo:

“Senza dubbio lo è perché ti offre nuove occasioni dal punto di vista lavorativo in quanto è una competenza che non tutti hanno, e ti permette di comunicare realmente con chiunque senza barriere. Non si tratta solo di “conoscere un’altra lingua” ma anche di sviluppare una sensibilità maggiore verso le esigenze dell’altro. Se si conosce la LIS, anche solo di base, è bene scriverlo ed evidenziare nel proprio CV”. Il corso si sviluppa in 160 ore in presenza e online, il lunedì e mercoledì dalle 14:30 alle 19:30 ed il sabato a settimane alterne dalle 09:00 alle 14:00. In presenza si svolgerà presso la sede di Anagni in via Bagno snc., per ogni info scrivere a : multicomunicamente@gmail.com oppure contattare il numero telefonico: 3394719816