Plauso del Presidente della Comunità dei Sindaci

Subiaco, Petrini: “La sinergia tra i Comuni e l’Ente Parco sono alla base dello sviluppo del territorio”

Due momenti importanti nella giornata di ieri hanno visto coinvolto il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e rispettivamente il Comune di Filettino che ha consegnato il centro visite all’Ente Parco e quello di Vallepietra dove un sodalizio locale ha ricevuto la consegna della Casa delle Sementi. Il Sindaco di Subiaco Domenico Petrini in qualità di Presidente della Comunità dei Sindaci del Parco, ha espresso il suo plauso per questi eventi che determinano una forte collaborazione sul territorio. “Fare rete tra gli otto Comuni del Parco è fondamentale –ha commentato il Sindaco Petrini- per lo sviluppo del territorio, che si basa su progetti concreti e, soprattutto, che sia capace di coinvolgere tutti gli attori in campo. In questo l’Ente Parco dei Simbruini sotto la guida del commissario Alberto Foppoli, sta dando ottimi risultati. La comunione d’intenti, la sinergia, l’amore per il territorio, sono elementi che ci accomunano, e creano lo slancio migliore per concretizzare importanti progetti. Il Centro visite di Filettino che l’amministrazione del Sindaco Paolo De Meis ha affidato in comodato d’uso al Parco, è espressione di collaborazione e di promozione territoriale; la consegna all’Associazione Agostinella APS di Vallepietra, della cura e gestione della Casa delle Sementi, rappresenta il coinvolgimento delle realtà locali nella vita del territorio. Ringrazio il Sindaco Paolo De Meis ed il Sindaco Flavio De Santis, che contribuiscono alla cooperazione tra i Comuni ed il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”. (nella foto da sx il Sindaco De Meis, il commissario Foppoli ed il Sindaco Petrini)