Il centro visite di Filettino torna al Parco dei Monti Simbruini

Filettino, Foppoli: “La collaborazione e la condivisione degli obiettivi è fondamentale tra i due Enti”

Nell’incontro programmato presso la struttura del centro visite a Filettino, alla presenza del commissario straordinario del Parco Naturale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli, del Direttore dell’Ente Carlo Di Cosmo e del Vice Sindaco Alessia Pomponi, si è concretizzata la consegna della struttura all’Ente Parco. Infatti con delibera di Giunta del 26 giugno scorso, il Sindaco Paolo De Meis, rinnovò in comodato d’uso gratuito al all’Ente Parco l’utilizzo dei locali comunali “ex mulino” per l’istituzione del centro visite. “E’ un piacere essere qui a Filettino –ha commentato il commissario Foppoli- la sinergia e la collaborazione tra il Parco ed i Comuni siti al suo interno è fondamentale. Ho sempre creduto che la cooperazione tra gli Enti che condividono le stesse caratteristiche di un territorio è alla base per il raggiungimento dei comuni obiettivi. Il centro visite è un punto di riferimento e di accoglienza per i tanti visitatori che vengono a conoscere e vivere le numerose ricchezze che questo splendido polmone verde offre. Ringrazio il Vice Sindaco qui presente Alessia Pomponi e tutta l’Amministrazione De Meis, che hanno dato nuova linfa ad una proficua collaborazione tra i due Enti territoriali”. “Questo momento è particolarmente importante –ha sottolineato il Vice Sindaco Alessia Pomponi- perché ricostruisce un legame che è venuto meno con la passata amministrazione, e rinsaldare questo rapporto è stata una delle prime azioni della nostra amministrazione. Filettino è all’interno del Parco dei Monti Simbruini è impensabile che non ci sia una collaborazione d’intenti. Un amministratore per il bene del territorio deve costruire rapporti istituzionali e non romperli”. (nella foto la consegna delle chiavi dal Centro visite dal Comune al Parco)