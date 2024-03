ASD TOR LUPARA 1968 – OSPITI PRESSO PESCARA CALCIO ACADEMY – #TORLUPARACALCIO

Continua il percorso di crescita della scuola calcio del Tor Lupara 1968

Domenica 10 marzo pv una delegazione di istruttori con gruppi squadra della scuola calcio, il Presidente Donato Olivieri, Cristina Viozzi responsabile della scuola calcio Tor Lupara 1968, saranno ospiti del Pescara Calcio Academy.

Continua il percorso di crescita tra il Tor Lupara calcio affiliata con il Pescara Calcio Academy per la stagione sportiva in corso. Durante la stagione sportiva ci sono stati incontri tecnici formativi con gli istruttori del Pescara Calcio Academy, per una crescita professionale e tecnica.

Ricordiamo che il Pescara Calcio 1936 è una società professionistica, la prima squadra milita in Lega Pro. Sarà sicuramente una domenica divertente per i bambini della scuola calcio del Tor Lupara 1968, momenti di allegria aggregazione , vi saranno confronti con i pari età del Pescara Calcio Academy, e poi si assisterà alla gara di lega Pro valevole per la 31^ giornata tra il Pescara e la Carrarese presso lo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”.