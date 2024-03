Tanti i giocattoli consegnati presso gli Istituti Penitenziari della Provincia

Ceprano, Mazzettino: “Ringrazio di cuore tutta la mia comunità e tutte le Democratiche di Frosinone per il successo del progetto”

Lo scorso dicembre “Le Democratiche di Frosinone” hanno avviato un progetto meraviglioso a sostegno della genitorialità all’interno degli istituti penitenziari della provincia di Frosinone. Si è trattato di una raccolta di giocattoli da destinare alle ludoteche e alle sale colloqui delle case circondariali di Frosinone, Cassino e Paliano, con l’obiettivo di donare un sorriso a quei bambini che vivono insieme ad un genitore detenuto o che si recano lì a colloquio. Un progetto riuscito e al quale ha aderito con grande coinvolgimento anche la comunità di Ceprano, un risultato accompagnato dal plauso della dott.ssa Greta Mazzettino consigliere comunale del Comune di Ceprano. “Lo scorso sabato si è conclusa la consegna dei giochi presso le case circondariali della provincia di Frosinone –afferma Mazzettino -. In particolare presso l’Istituto di Frosinone sono stati consegnati più di ottanta giochi grazie alla generosità che la mia comunità ha dimostrato verso un tema così delicato come quello della genitorialità negli istituti penitenziari. Oggi tanti di quei bambini potranno giocare nelle piccole ludoteche delle case circondariali e usufruirne anche durante i momenti di colloquio con il genitore detenuto. La soddisfazione per essere riusciti a contribuire è per me immensa e ringrazio di cuore tutta la comunità di Ceprano così come le tutte Democratiche di Frosinone, in particolare la nostra portavoce Sarah Grieco (nella foto con Greta Mazzettino), per il grande valore etico-sociale dell’iniziativa e per l’impegno che tutte noi abbiamo profuso con grande passione. Se “il grado di civiltà di un paese si misura dalla condizione delle sue carceri” come detto da Voltaire, anche noi abbiamo fatto la nostra parte per essere all’altezza dello Stato che desideriamo. Grazie, infinite, di cuore.”