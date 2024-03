Dopo più di un anno, via Circonvallazione riapre ad un solo senso di marcia

Piglio, I residenti: “Questo rappresenta il contentino prima delle amministrative di giugno”

Si gioisce con amarezza ed a metà a Piglio, perché la strada Circonvallazione dopo un anno e quasi due mesi dalla sua chiusura avvenuta il 24 gennaio del 2023 dopo un crollo, è stata riaperta ma ad un solo senso di marcia, salendo dalla via Prenestina verso il centro, mentre l’altra corsia è ancora chiusa. “E’ tutta campagna elettorale –commentano alcuni residenti- siamo in prossimità delle amministrative di giugno ed il Sindaco Mario Felli e la sua amministrazione, ci fanno questo regalino, poi chiudono con l’asfalto le buche che per mesi ci hanno fatto fare lo slalom con grande rischio per le strade, iniziano lavori ect. Il classico stile prima Repubblica. Ma serve a poco tutto ciò, restiamo delusi da quest’Amministrazione che ha portato questo paese indietro di 10 anni , e la storia di questa strada ne è la prova. Dopo sei mesi dal crollo e quindi chiusura della strada avvenuto il 24 gennaio 2023, il Sindaco capisce l’importanza che ha per la viabilità, ed annuncia la “somma urgenza” che è un istituto che gli permette di agire per vie brevi per risolvere il problema, affidando direttamente i lavori progettuali e strutturali quindi ci si aspettava l’immediato intervento e poi il ripristino e invece no, trascorrono altri 7 mesi, di silenzio, nessun ci dice nulla e intanto il disagio che abbiamo vissuto non interessa a nessuno neanche a chi ci governa. Infatti questa mezza riapertura è stata fatta in silenzio e di certo non ci sentiamo di plaudire quest’Amministrazione, anzi abbiamo tanta amarezza e ci sentiamo presi in giro, perché non è così che ci si prende cura della popolazione”. Questa strada è stata al centro più volte di polemiche da parte dei residenti e di grande parte della popolazione, obbligata a raddoppiare i tempi di percorrenza per raggiungere il centro del paese, più volte abbiamo chiesto ed invitato il Sindaco Mario Felli e gli altri membri della sua Amministrazione a dare spiegazioni sulla questione, ma la reticenza è una delle caratteristiche che meglio descrive quest’Amministrazione Comunale, proprio quella particolarità che chi gestisce la cosa pubblica non deve avere, perché deve comunicare con la popolazione che allo stesso tempo ha il diritto di sapere. Chissà magari dopo questo miracolo a metà della riapertura di via Circonvallazione, potremo conoscere la posizione del Sindaco Felli o di un membro della sua maggioranza a tal riguardo e a quando la riapertura completa. Noi come sempre l’invito lo facciamo.