Confesercenti Latina: Rinviato al 12 marzo l’inserimento delle domande per il bando Ristorazione, Gelaterie e Pasticcerie

“Fondo per il sostegno alle eccellenze della gastronomia e agroalimentare”. L’inserimento delle richieste di contributo, in riferimento al bando del Fondo Perduto (Max 30 mila euro) per Ristoranti Gelaterie e Pasticcerie, causa problemi tecnici, lo hanno rinviato al 12 marzo prossimo.

Questo differimento permetterà di avere un po’ più di tempo per predisporre le domande da inviare.

Rammentiamo che si tratta di un contributo a fondo perduto del MASAF, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per le attività di ristorazione e somministrazione con i codici ATECO 56.10.11, 56.10.30 e 10.71.20, di massimo 30 mila euro pari al 70% dell’investimento da fare.

Finalità è l’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali, nonché per l’assunzione di apprendisti under 30.

Per supporto e maggiori informazioni, lo Sportello Confesercenti di Latina, Via Eugenio di Savoia 5 – segreterialatina@confesercentilazio.com – è a disposizione ogni mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Tel. 0773.284550