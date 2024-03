Regionali Abruzzo, a Pescara sfida tra bandiere in attesa dei leader del centrodestra per Marsilio

I tre leader di FdI, Lega e Forza Italia sono a Pescara per sostenere Marco Marsilio, presidente della Regione uscente e candidato alle elezioni di domenica 10 marzo

PESCARA – Tutto pronto in piazza della Rinascita a Pescara per il comizio del centrodestra. A pochi passi dal lungomare, alle 18, sono attesi Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. I tre leader di FdI, Lega e Forza Italia sono a Pescara per sostenere Marco Marsilio, presidente della Regione uscente e candidato alle elezioni di domenica 10 marzo.

Al voto mancano pochi giorni e da oggi a venerdì sono attesi in Abruzzo i big della politica.

Meloni oggi è stata a Teramo, prima di Pescara. Domani e dopodomani Elly Schlein sarà in regione per sostenere lo sfidante Luciano D’Amico. Venerdì giornata di comizi finale per entrambi i candidati. Domenica, poi, si vota dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.Per il momento nella piazza pescarese c’è poca gente. A lato del palco i gazebo dei partiti che sostengono Marsilio: FdI, Fi, Udc, Lega e la lista civica Marsilio presidente. FdI e Fi distribuiscono bandiere del partito, cercando di distribuirne il più possibile per riempire poi la piazza. La Lega non ne ha. Intanto dagli altoparlanti viene diffusa musica italiana, si senta anche De Gregori. Poco distante, sul corso, anche un trattore parcheggiato con due bandiere italiane.

