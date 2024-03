Mattinata di visite per il Presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini

Insieme al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca si è recato dall’università di Cassino, alla Reno De Medici fino alla Casa della Salute di Pontecorvo

La mattinata del Presidente del consiglio della provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, è iniziata con l’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Vicepresidente e Assessore allo sviluppo economico, Roberta Angelilli, del Prefetto di Frosinone, S.E. Ernesto Liguori, del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano e dei sindaci della provincia e consiglieri e assessori regionali si è celebrata l’importanza dell’istruzione e della ricerca per lo sviluppo del territorio. “I progetti per potenziare il sistema universitario italiano e favorire la collaborazione tra università, industria e istituzioni pubbliche sono fondamentali per la formazione di una nuova generazione di professionisti altamente qualificati in grado di contribuire allo sviluppo dell’innovazione nel nostro territorio.” Afferma in una dichiarazione Quadrini, che ringrazia il Magnifico Rettore, Prof. Paolo dell’Isola, per aver portato l’Università di Cassino ad essere considerata un’eccellenza del territorio. “Auspico inoltre che anche questo nuovo anno sia ricco di successi e traguardi per gli studenti e i docenti, contribuendo così alla crescita e al progresso della provincia di Frosinone.” Conclude Quadrini prima di dirigersi presso la Cartiera Reno De Medici, dove nella settimana della graduale ripresa della fabbrica, ha visitato lo stabilimento e inaugurato un nuovo inizio insieme agli operai presenti. “L’impegno messo affinchè questa importantissima realtà continuasse a produrre è stato tanto ma la soddisfazione di essere qui oggi e vedere, anche se in maniera graduale, la ripresa della produzione, lo è ancora di più. Questo significa un importantissimo passo avanti per l’economia locale e per la salvaguardia dei posti di lavoro, un segnale positivo per l’intera comunità e dimostrazione come, anche in situazioni di crisi, è possibile trovare soluzioni concrete.”

Alla fine della mattinata intensa di incontri, che si è conclusa con la visita presso a Casa della Salute di Pontecorvo, Quadrini ha espresso la sua stima nei riguardi del Presidente Francesco Rocca per l’impegno e l’attenzione che sta dedicando al territorio intero – “Oggi è stata un’occasione per toccare con mano le nostre strutture e le potenzialità che offrono. Presso la Casa della Salute di Pontecorvo, infatti, abbiamo avuto modo di discutere delle sfide e delle opportunità nel settore sanitario regionale attraverso iniziative per migliorare l’accesso e la qualità dell’assistenza sanitaria. Ringrazio il presidente Rocca perché ha dimostrato di mantenere l’impegno preso con il nostro territorio grazie all’attenzione che ha costantemente nel preservare e valorizzare il patrimonio dell’intera regione.”