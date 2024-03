Consorzio industriale del Lazio – nominato Trequattrini nuovo commissario

Gli auguri di buon lavoro da parte Gianluca Quadrini e i ringraziamenti all’Onorevole Francesco de Angelis per il lavoro svolto negli anni

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha nominato nei giorni scorsi il nuovo commissario del Consorzio Industriale del Lazio. Il Prof. Raffaele Trequattrini, subentra all’onorevole, Francesco De Angelis, a seguito delle dimissioni rassegnate, attraverso nota, al Presidente Rocca. Nella stessa nota De Angelis ha ribadito il grande lavoro messo in campo durante la sua leadership che ha visto la nascita del più grande Consorzio industriale d’Italia capace di essere motore per lo sviluppo territoriale e attrattore d’investimenti. “Impegno e competenza hanno caratterizzato in questi anni l’attività del consorzio” sottolinea Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e Vicepresidente di Anci Lazio, rivolgendo parole di stima nei riguardi di Francesco De Angelis. “Durante il suo mandato, ha dimostrato grande impegno e competenza nella gestione del consorzio e lo dimostra l’ impatto positivo avuto sulle nostre e sul territorio. Mi preme, per questo motivo, ringraziare l’onorevole De Angelis per il prezioso lavoro svolto e complimentarmi con il nuovo commissario, il Professore Raffaele Trequattrini. È un incarico di grande responsabilità e fiducia, e sono certo che saprà svolgerlo con competenza e dedizione. Le industrie che fanno parte del Consorzio svolgono un ruolo fondamentale nell’economia locale. Sono sicuro che, grazie alla sua leadership e alla sua esperienza, il Consorzio Industriale potrà continuare a prosperare e a raggiungere nuovi traguardi.”