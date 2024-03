Roma caput mundi della danza per “Feel my Dance”

Intanto fervono i preparativi per il prossimo 5 maggio quando il Gimme andrà in scena al Palastudio di Cinecittà World

Il prossimo 24 marzo al Teatro Viganò di Roma sarà la capitale della danza per una giornata dedicata alla danza intitolata “Feel my Dance”. Nella location dai forti connotati religiosi la danza sarà protagonista in un teatro il cui nome riporta alla mente la famiglia dei Viganò protagonisti della danza sin dal Settecento. “Feel my Dance” è un evento frutto dell’idea di Giovanbattista Russo, responsabile nazionale CSEN settore Street Dance e coordinatore del settore danza CSEN Roma, orientato ad avvicinare le nuove generazioni al mondo della danza professionale. L’evento è stato fortemente voluto dal commissario straordinario Franco Penna, coadiuvato dal suo staff composto da Jessica Passerini, Daniele Pasquini, Francesco Sgura, Eleonora Gabrielli e Barbara Rizzotti. «E’ bene chiarire che i nostri eventi non sono semplici competizioni – ha spiegato il direttore Giovanbattista Russo – ma autentici spettacoli che catapultano pubblico e partecipanti in un mondo di emozioni e di adrenalina. Non è solo una sequenza di coreografie, Feel my Dance ed i nostri eventi si distinguono, infatti, per essere dei veri e propri percorsi di crescita per tutte le realtà coinvolte. Feel my Dance è una celebrazione dell’arte della danza, un catalizzatore di emozioni e un trampolino di crescita per chi vi partecipa. Con orgoglio guardo avanti alla terza edizione di questo spettacolo straordinario che continua a ridefinire gli standard del settore in vista della kermesse finale Gimme Dance Competition prevista il prossimo 5 maggio a Cinecittà World».

Le discipline sono: Danza Classica, Modern, Modern Jazz, Danza Contemporanea, Fusion style ed Experimental per piccoli e grandi gruppi, solo, duo e trio. Per il “Feel my Dance” sono stati scelti due padrini ed una madrina: il danzatore, coreografo e insegnante romano dell’AND Valerio De Vita e Daniele Toti, danzatore ed insegnante poliedrico. La regina della commissione sarà invece Valentina Pierini, interprete del Corpo di Ballo capitolino in varie produzioni. Alcune novità di questa edizione 2024 saranno i Premi speciali, Critics award, Best costume, Talent Award ed Energy on stage. «Dopo questa intensa giornata di danza la Signs Productions e CSEN daranno appuntamento al grande evento conclusivo – chiude il direttore artistico Giovanbattista Russo – diventato ormai un evento cult in Italia dal 2016, ovvero il Gimme Dance Competition Academic Street. Il 5 maggio il Gimme andrà in scena al Palastudio di Cinecittà World con sei giurarti internazionali abbiamo registrato numeri importanti, le sette edizioni hanno visto la partecipazione di oltre 6500 ballerini e 18.000 spettatori ma sicuramente questa sarà l’edizione per noi più importante di sempre».

Harry di Prisco