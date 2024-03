A 30 anni della scoperta del Cranio dell’uomo di Ceprano

Pofi, Il “Museo Preistorico “P.Fedele”, per la prima volta si mostrerà al pubblico “ARGIL”

Dal 13 marzo al 13 aprile presso il Museo Preistorico “Pietro Fedele” di Pofi, per celebrare il 30° anniversario della scoperta del “Cranio dell’uomo di Ceprano”, soprannominato “ARGIL”, si svolger la mostra “Così lontano , così vicino”, dove si potrà ammirare il reperto originale testimone di una storia di 400 mila anni fa. L’inaugurazione della mostra avverrà il prossimo 13 marzo alle ore 11:00, alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Pofi guidata dal Sindaco Angelo Mattoccia. “Il Comune di Pofi –si legge in una nota dalla Casa Comunale- annuncia un evento storico che segna un capitolo fondamentale della nostra eredità culturale. In occasione del trentesimo anniversario della scoperta del Cranio dell’uomo di Ceprano, affettuosamente conosciuto come “ARGIL”, abbiamo l’onore di ospitare per la PRIMA VOLTA al grande pubblico il reperto originale, testimone di una storia di 400.000 anni fa. Dal 13 marzo al 13 aprile, preparatevi a vivere un viaggio indimenticabile attraverso il tempo presso il “Museo Preistorico di Pofi “P.Fedele”. Questa è un’occasione unica per ammirare da vicino uno dei reperti più significativi per la comprensione delle origini umane in Europa. Il cranio dell’Homo Cepranensis, scoperto nel 1994 dal Prof. Italo Biddittu, ci attende per svelarci i segreti di un’epoca lontana, e noi siamo pronti ad accogliervi per condividere insieme l’emozione di questo straordinario incontro con la nostra storia. Vi invitiamo a segnare sul calendario queste date e a unirvi a noi per celebrare questo anniversario memorabile”.