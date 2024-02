OLTRE LA BAMBOLA. STORIA DI UNA RIVOLUZIONE Mostra Evento

Dal 7 al 30 marzo 2024

Location: In. Bar. Co. – Stazione Ferrovie Nord Milano di Castellanza (VA)

OLTRE LA BAMBOLA. STORIA DI UNA RIVOLUZIONE è questo lo spirito ma anche la filosofia che accompagna nella sua sfolgorante esistenza la famosissima bambola Barbie dal lontano 1959, anno della sua prima apparizione negli Stati Uniti e che anima la Mostra Evento che si terrà dal 7 al 30 marzo 2024 presso la sede di In.Bar.Co. a Castellanza.

In.Bar.Co. è un luogo di collaborazione professionale e di studio in un ambiente sostenibile. Il coworking e co-studying nascono dalla volontà di condividere non solo gli spazi, ma anche le proprie esperienze professionali o di studio.

Cinquanta bellissime bambole, facenti parte della collezione privata di Myriam Vallegra, curatrice della mostra, vestite con i magnifici abiti realizzati da diversi stilisti che collaborano con grandi brand dell’alta moda, saranno le protagoniste assolute di questa Mostra, unica nel suo genere, e faranno da sfondo ai numerosi Eventi che si terranno nel corso del mese di marzo.

La particolarità di questa kermesse è quella di aver coinvolto realtà del territorio che possano mettere in risalto tematiche dedicate al mondo delle Donne.

Quattro saranno i main event che, al di là dei singoli temi trattati, avranno la prerogativa di affrontare in modo esclusivo ed innovativo il tema della condizione femminile negli ambiti della salute, della violenza di genere, del lavoro e della tecnologia e lo faranno in parallelo con l’immagine della famosissima bambola che, nel corso dei decenni, si è trasformata in un’icona di stile, capace di influenzare milioni di bambine e di ragazze in virtù dei suoi immensi successi nel mondo della fantasia. Il suo esempio ha dato loro la speranza di poter diventare tutto ciò che desideravano.

Con il patrocinio della Città di Castellanza, la collaborazione di Ferrovie Nord Milano e Trenord, l’organizzazione dell’agenzia Royal Time ed eventi Doc si pone l’ambizioso obiettivo di migliorare la fruizione della stazione creando un fulcro di attività culturali, sociali, di spettacolo con un impatto positivo sul territorio. Le quattro serate vedranno la presenza di scrittori, comunicatori, esperti di diritto del lavoro, rappresentanti delle associazioni contro la violenza sulle donne ed esponenti del terzo settore, coinvolti attivamente in questa iniziativa unica che, per la prima volta, vede come testimonial d’eccezione una bambola.

GLI EVENTI

Giovedì 7 dalle ore 19.00

RUTH HANDLER: DALLA BARBIE AL TUMORE AL SENO

Durante questo evento si affronterà l’incredibile vita della creatrice di Barbie, fondatrice con il marito della Mattel, una donna imprenditrice in un mondo dominato dagli uomini, la cui determinazione e forza senza limiti portarono alla realizzazione della bambola più famosa di tutti i tempi, amata da milioni di bambine e di collezionisti in tutto il mondo, alla ribalta delle scene anche attualmente, grazie al film omonimo campione di incassi.

Ruth Handler, in parallelo alla sua vita piena di successi, dovette affrontare una dura battaglia: nel 1970 le venne diagnosticato un tumore al seno. Da questa tragica esperienza diede vita al marchio “Nearly Me”, cioè, “quasi me”, producendo innovative protesi mammarie per le donne che avevano subito una mastectomia oncologica.

A parlarne sarà la scrittrice Simona Capodanno, autrice del romanzo in uscita “Ruth Handler. La Rivoluzione Barbie” edito da Morellini.

Interverranno Bruno Testa, ideatore e illustratore della Stella Barbie Mattel e Ivanoe Pellerin, Presidente della LILT Associazione provinciale di Varese.

Giovedì 14 dalle ore 19.00 – CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Con Luciana Lucetti, Presidente del Centro Antiviolenza ICORE e Isa Maggi, Presidente degli Stati Generali delle Donne e con la partecipazione straordinaria del Comando dei Carabinieri di Castellanza.

Giovedì 21 dalle ore 19.00 – PARITA’ E DIRITTI DEL LAVORO PER LE DONNE

Con Cristina Riganti Vicepresidente Nazionale del Terziario Donna di Confcommercio e con la partecipazione di Fevan – Fashion Lab.

Giovedì 28 dalle ore 19.00 – DONNE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Con Elena Falletti – Ricercatrice di diritto privato comparato e di diritto e tecnologia della LIUC – Università Cattaneo

La Mostra sarà visitabile dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì presso In.Bar.Co. Stazione Ferrovie Nord Milano di Castellanza (VA) con ingresso libero.

Per l’occasione La Pizza Speciale di Busto Arsizio, che dal 2012 propone impasti ricercati, realizzati con materie prime di ottima qualità, realizzerà una pizza commemorativa della mostra proposta presso via Mameli 27 con un delicato impasto alla barbabietola.

“Siamo entusiasti come Amministrazione, di questa importante iniziativa proposta in occasione della Festa della Donna, all’interno di In.Bar.Co. “- ha dichiarato il Sindaco Mirella Cerini – “Una serie di eventi che tutti insieme creano un vero e proprio viaggio nella condizione femminile nei suoi diversi ambiti. Lo spunto è la Barbie, la bambola che negli anni è diventata un’icona di stile e al tempo stesso simbolo del riscatto sociale della donna, con la sua capacità di poter diventare “tutto ciò che desidera”. Esprimiamo il nostro ringraziamento agli organizzatori anche per scelta della location. Le realtà associative e professionali che qui vivono e operano stanno sempre più configurando i locali della stazione ferroviaria in un polo nevralgico di aggregazione culturale e sociale”.

Bruno Testa ha dichiarato: “In agenzia mi dissero ‘la Mattel ha deciso che la disegni tu’: è stato come se mi avessero chiesto di fare il logo di ILoveNewYork. Piccole soddisfazioni di un giovane apprendista”.

Luca Torno ha dichiarato: “Questo progetto è il risultato di un grande lavoro di squadra coesa per il territorio che mette in luce il potenziale delle stazioni ferroviarie in particolare quella di Castellanza di Ferrovie Nord Milano che si prefiggono l’ambizioso obiettivo di generare attività costruttive e “positive” per l’utenza e la comunità negli ambiti culturali, sociali, di lavoro e di intrattenimento”.

Simona Capodanno

Simona Capodanno è laureata in Lingue e Letterature Straniere e lavora da molti anni come creativa pubblicitaria, giornalista e autrice teatrale, televisiva e radiofonica. È docente di Master post-universitari di comunicazione e scrittura creativa.

Ha pubblicato diversi libri, dedicati alle donne e alla loro condizione, tra i quali, “Non c’è più dialogo” e “Donne in un istante” Editrice Il Pineto, “La vita è un regalo inaspettato” edito da De Agostini Libro Mania, “Niente lacrime per Rosemary” per Fabbri Editori Gruppo Mondadori e “Alicia Rovira Arnaud. La governatora di Clipperton” di Morellini Editore. È in uscita, sempre per Morellini, “Ruth Handler. La Rivoluzione Barbie”.

Si ringraziano: Comune di Castellanza, In.Bar.Co, Ferrovie Nord Milano, i partner: LILT- Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori – Associazione di Varese, Centro Icore, Confcommercio – Terziario Donna, LIUC – Università Cattaneo, Samsung, Fevan, Wall Street English e gli sponsor: Autoemotion, Safari Park – Lago Maggiore, La Pizza Speciale, Malpensa Uno, Lumapiù, Verisure.