Foto, discorsi, atti parlamentari, i testi di riforma: domani la presentazione di mostra e biografia di Benedetto Croce parlamentare e ministro. Interviene Ascani

Dalla foto (con dedica) di Giovanni Giolitti al primo discorso parlamentare, dai testi tratti dalle discussioni sul progetto di Costituzione al Manifesto degli intellettuali antifascisti, dal celebre disegno di legge per l’introduzione degli esami nelle scuole medie e, in generale, per la riforma della scuola a quello, altrettanto celebre, sulla tutela delle bellezze naturali: si presenta domani – martedì 27 febbraio – alle 15 a palazzo San Macuto, la mostra dedicata a Benedetto Croce e la nuova biografia “Benedetto Croce, una vita per la nuova Italia” di Emanuele Cutinelli Rendina (sarà presente l’autore). Introduce la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Intervengono: Benedetta Craveri e Gennaro Sasso (Accademia dei Lincei), Maurizio Serra (Académie française).

Modera Emma Giammattei (Consiglio scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana).

I documenti originali sono dell’Archivio storico della Camera e i materiali bibliografici sono conservati dalla Biblioteca. Otto teche nel corridoio degli atti parlamentari esporranno immagini, testi, discorsi, testimonianze, ritagli di giornali e rassegne stampa dell’epoca che narrano la vita e l’opera del filosofo, ministro, deputato alla Costituente e parlamentare. Il corridoio degli atti parlamentari custodisce le raccolte degli atti parlamentari italiani dal 1848: progetti di legge, documenti parlamentari, resoconti stenografici e sommari dell’Assemblea e delle Commissioni, repertori e indici a stampa dell’attività. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, al link: https://webtv.camera.it/evento/24656