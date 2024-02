Dal primo marzo l’iniziativa “il bignè di S.Giuseppe.. la dolcezza del papà”

L’Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Palomba, in occasione della ricorrenza dedicata a S. Giuseppe e ai papà, coinvolgerà i pasticceri della città di Rieti, che diventeranno protagonisti del dono dei famosi bignè alle famiglie più in difficoltà, individuate dai servizi sociali. Sarà un modo per mantenere viva una tradizione importante, storica e dal significato profondo che è legato all’importanza della figura paterna nella Famiglia e nella crescita dei figli.

L’Assessore Giovanna Palomba:

“Il 19 Marzo si celebra la festa del Papà ed il famoso bignè, fritto possibilmente, farcito di dolcissima crema, integra la celebrazione di una figura importante, al tempo stesso dolce, accudente e protettiva in ogni momento della crescita dei figli. Molte famiglie, diversamente, non potrebbero condividere questo momento di gioia nella celebrazione di una figura fondamentale. Le tradizioni hanno un significato profondo e vanno preservate”.