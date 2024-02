DONAZIONE SANGUE: CRI E DONATORINATI, SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA

Un protocollo d’Intesa per diffondere sempre più la cultura del dono ed educare le giovani generazioni ai valori di solidarietà e amore verso il prossimo è stato sottoscritto quest’oggi tra la Croce Rossa Italiana e DonatoriNati, a Roma, presso la sede del Comitato nazionale della CRI.

Un modo concreto per collaborare al fine di proteggere e promuovere l’educazione universale alla sicurezza e alla salute, promuovere il dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e dei suoi componenti.

Le associazioni metteranno in campo attività di informazione e formazione per educare i cittadini, alla solidarietà, alla donazione di sangue e plasma, organi tessuti e cellule. L’attività coinvolgerà in tutta Italia i Comitati della Croce Rossa Italiana e di DonatoriNati.

Spazio alla formazione dei giovani per ogni attività a scopo scientifico e divulgativo, in tutte le strutture e piazze possibili. Un impegno a 360 gradi che vedrà collaborare le due Associazioni anche in caso di catastrofi ed emergenza.

“La sinergia istituzionale è la riprova di quanto si possa andare in un’unica direzione, perché chi dona il sangue dona la vita. In linea con l’esserci sempre della Polizia di Stato e l’impegno dei Vigili del fuoco e dei volontari che da oltre 20 anni si prodigano per DonatoriNati e per le persone bisognose, sono certo che l’accordo siglato con la Croce Rossa Italiana sia da annoverare come una data storica per il volontariato e per far crescere sempre più la cultura del dono nei giovani e nei cittadini in generale”, afferma Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato.

“Ringrazio il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, e il Presidente di DonatoriNati, Claudio Saltari, per aver siglato questo importante protocollo che ci permetterà di allargare la nostra rete di donatori e contribuire a sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione – ha spiegato Paolo Monorchio, Delegato Nazionale Sangue della Croce Rossa Italiana –. Sono convinto che opportunità come questa possano essere utili per stimolare le persone a familiarizzare con la cultura del dono: donare è il modo più semplice per dedicarsi agli altri, per essere vicini a chi è più vulnerabile, con un gesto semplice ma di grande valore umano”.