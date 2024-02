Giovedì 22 febbraio Open Day Unitus: Studiare la montagna a Rieti

Per la mattina di Giovedì 22 febbraio 2024 il dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia organizza un Open Day dedicato ai corsi di laurea a “tema montagna” attivi presso la sede di Rieti.

L’offerta formativa si compone di un corso di laurea triennale in Scienze della Montagna (SdM) e di un corso di laurea magistrale in Gestione Digitale dell’Agricoltura e del Territorio Montano (GEDAM); due livelli di un unico percorso universitario orientato a formare studenti altamente specializzati negli specifici settori di riferimento. Attraverso lo studio di materie tecniche e professionalizzanti, esperienze di laboratorio, attività svolte sul territorio e tirocini formativi i corsi mirano ad una formazione altamente tecnica e di alto livello che possa favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

L’Open Day si svolgerà nell’Aula Magna della sede di Rieti in Via A.M. Ricci 35/A dalle ore 9.15.

Dopo la presentazione dei corsi di laurea ad opera del Pro Rettore dell’ateneo e del Direttore del Dipartimento, dei Presidenti dei corsi di laurea e di alcuni docenti, i partecipanti potranno interagire con gli studenti dei corsi e col personale tecnico-amministrativo per visitare la struttura, i laboratori, le aule didattiche e ricevere tutte le informazioni necessarie relative all’offerta formativa, agli aspetti amministrativi e burocratici e, più in generale, alla vita universitaria.

Gli interessati possono registrarsi alla pagina web dedicata https://www.unitus.it/entra-in-unitus/unitus-open-day-febbraio-2024/dove, oltre al modulo on line predisposto per la partecipazione all’evento, è pubblicato il programma aggiornato ed il link per seguire a distanza per chi ha difficoltà a partecipare in presenza.

Per informazioni si prega di inviare una email a scienzemont@unitus.it