Carnevale Fontenovese 2024 – Grande successo di presenze – sfilata carri e gruppi mascherati – #carnevalefontenovese

Sfilata dei carri a Fonte Nuova – Carnevale 2024

Grande successo di presenze alla sfilata dei carri e gruppi mascherati a Fonte Nuova per il carnevale 2024, organizzato dalla Pro Loco di Fonte Nuova, presidente Giampiero Vallati, con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del comune di Fonte Nuova l’assessore Maurizio Guccini, con il contributo della Regione Lazio.

Anche in questa edizione tante le presenze di bambini e le tante persone scese in strada per festeggiare in allegria l’evento carnevalesco. Con la straordinaria partecipazione dell’attore/ regista Siciliano Angelo Maria Sferrazza nella veste di presentatore.

Facciamo un passo indietro la sfilata dei carri era prevista per domenica 11 febbraio, con spirito costruttivo l’organizzazione l’ha posticipata causa maltempo alla domenica successiva cioè il 18 di febbraio, trovando in essa una splendida giornata di sole.

Ma i veri protagonisti sono i carristi, i gruppi mascherati, che ogni anno dedicano tempo, tanto lavoro, risorse, alimentati dalla grande passione che hanno per il carnevale e per il territorio Fontenovese. Andiamo a conoscere i carri e gruppi mascherati.

Apre il corteo la banda Musicale Città di Casperia comune Italiano di 1207 abitanti della provincia di Rieti nel Lazio, situato tra la riva sinistra del Tevere ed il versante occidentale dei Monti Sabini. La banda Musicale Città di Casperia è l’associazione più antica della comunità di Casperia, dal 2014 la banda è diretta dal Maestro Giuseppe De Simoni.

Di seguito le ragazze di Carlotta Risa le “Charlie’s Dancers Show Team”, gruppo di majorettes nate nel 2017 le quali si ispirano ai gruppi americani di Cheerdance, attualmente fanno parte della pro loco di Fonte Nuova.

A suon di clacson le Fiat 500 del Club Italia coordinamento Roma sud e città del Vaticano fiduciario del coordinamento Fabio Grosso , referente del gruppo Giuseppe Miletta, tema scelto la carica dei 101, gruppo composto da 26 fiat 500 mascherati da dalmata e personaggi inerenti al cartone la carica dei 101.

A qualche metro di distanza avanza uno dei gruppi storici del Carnevale Tor Luparese ora Fontenovese, la scuola di ballo Magia del Caribe gruppo Allegria, nascono con il carnevale e il carnavale nasce con loro. Treant’anni di allegria, aggregazione condivisione amore per il territorio, guidati dall’istancabile Fabio Traini , Antonella Zicaro e lo staff tra maestri/e, in questa edizione scelgono il tema delle Tarantelle, con una musica coinvolgente espressione di più regioni d’Italia.

Anche in questa edizione presente La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. si è costituita nell’ottobre del 2006, quando un gruppo di professionisti (tre educatori professionali ed un’esperta in amministrazione), fortemente motivati, si unirono con l’intento di voler contribuire allo sviluppo di una nuova generazione del sociale, nella direzione della reale integrazione delle opportunità e dei servizi, delle professionalità e dei saperi. Nel lavoro quotidiano, La Lanterna di Diogene pone al centro di ogni intervento la persona, prima ancora della sua disabilità o del suo svantaggio psico-sociale, partendo dal presupposto che ogni persona è un mondo a sé, unico e irripetibile e che, oltre l’aspetto esteriore, c’è un essere che esprime potenzialità ed emozioni. Sfila con il gruppo di Agapè comunità alloggio e centro diurno Fonte Nuova, il loro tema è l’ecologia, ” il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare ” e come sempre noi lottiamo facendo la differenza e la …Differenziata!!!

Di nuovo presente alla sfilata l’ASD Tor Lupara 1968 con i suoi piccoli tesserati , istruttori , Mr Granata, Mr Trimarchi, Mr Di Folco, Cannella Francesco, genitori, dirigenti, Daniele Petrolo, guidati dal presidente Donato Olivieri, tema scelto ” I Minion’s “nella loro presentazione ribadiscono l’importanza del sorriso, quei sorrisi che uniscono sempre comunque capace di trasmettere spensieratezza e allegria che attraversa ogni condizione familiare, sociale , economica, oltre ogni confine geografico.

Altro gruppo storico Quelli che…. il Carro nella scheda di presentazione, “per tutti quelli che…. fanno il carro al frantoio evviva Salvatore e Anna, il tema scelto i Fiori, il nostro lavoro esprime il desiderio di vedere sempre tutto a colori, la convinzione che in ogni forma, grandezza e colore ci sia sempre un profumo di buono, Mettete dei fiori nei vostri cannoni”, capitanati da Roberto Caroni storico carrista attuale Vice presidente della Pro Loco di Fonte Nuova.

A chiudere il corteo di colori musica e tanta allegria il carro Carnevale e Sobrietà un gruppo di ragazzi under 30 i quali da 11 anni partecipano con i loro carri al carnevale Fontenovese, con passione dedizione, con la consapevolezza di portare gioia e allegria nella giornata della sfilata. Il tema scelto è La Casa di Carta abbiamo deciso di ispirarci ad una serie tv che ha spopolato in tutto il mondo. Un gruppo di rapinatori che nella serie tentano di saccheggiare la zecca di stato.. noi puntiamo più in basso, alla banca di Tor lupara! Per non farsi riconoscere usano la maschera del celebre pittore Salvador Dalì che è rappresentato anche sul carro, tanta passione di tutto lo staff e tra gli altri Pierpaolo Di Claudio , Valerio Camacci.

Antonio Corbino il figlio Daniele alla gestione della parte sonora musicale, hanno coordinato i gruppi presenti sul palco, il Duo Echi Musicale, e la Band Snap Out i quali si sono alternati con le loro performance durante il pomeriggio della sfilata.

Presente Radio EveryWhere con Attilio Politano Dj Speaker radiofonico , Fabio Onofri Dj Ningia, i quali hanno deliziato il pubblico con musica Disco, tante le novità in arrivo per Radio EveryWhere tutte le info del caso comin son.

Foto a cura di Max Fagioli Photography

by Fausto ZILLI