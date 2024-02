Tanti auguri a Maria: 100 anni portati splendidamente

Pofi, Mattoccia: “Orgogliosi di avere tra i nostri concittadini un patrimonio di vita dal valore inestimabile, come Maria”

Maria Petrilli (conosciuta come Marietta) ha tagliato oggi l’importante traguardo dei 100 anni e questo pomeriggio le è stata organizzata una grande festa, nella sua casa a Pofi , Marietta ha festeggiato il secolo di vita stretta nell’abbraccio di tutti i suoi familiari, ed amici. In particolare dall’affetto della nuora Anna e dalle splendide nipoti Rossana e Carla. L’abbraccio della comunità le è arrivato, attraverso il primo cittadino Angelo Mattoccia e parte della sua Giunta, che, con una targa ricordo, ha incontrato la signora e la sua famiglia per gli auguri di buon compleanno, il Sindaco ha proposto alla festeggiata d’indossare la fascia, e la sig.ra Maria, con grande disinvoltura ed in modo ironico ha risposto: “adesso festeggiamo il mio compleanno, magari domani salgo in Comune e la indosso”. “Cento anni sono un traguardo straordinario – ha sottolineato il Sindaco Mattoccia– la signora Maria è un esempio di vita per tutti noi. Ha saputo attraversare momenti belli e brutti della vita con grande coraggio e determinazione. Auguri speciali dalla comunità di Pofi : orgogliosa di avere tra i suoi concittadini un patrimonio di vita dal valore inestimabile”. A Maria giungono gli auguri , per i suoi splendidi 100 anni da parte della nostra Redazione.