Sensibilizzare le nuove generazioni per l’ambiente

Patrica, Borsellino: “Uno spettacolo per stimolare i bambini sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti”

Nella mattinata di ieri, è stato messo in scena presso la scuola Primaria di Patrica lo spettacolo animato “Ti riciclo una storia – Olstebrù, il paese in cui non nevicava più.” “Il racconto drammatizzato – si legge in una nota- ha portato i bambini nell’avventura di un piccolo villaggio in cui il clima sembra essere impazzito e, accompagnati dalle mascotte, hanno scoperto i motivi che hanno portato la natura in quel modo e cosa gli uomini possono fare per migliorarla”. “Uno spettacolo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dalla Ditta Lavorgna – dichiara l’Assessore delegato Curzio Borsellino (nella foto)- con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini delle classi coinvolte nei confronti delle problematiche ambientali, stimolando il loro interesse e far acquisire consapevolezza sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti. Ringrazio il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Mauriello per aver accolto il nostro progetto e la Ditta Lavorgna per aver messo in atto questa divertente ed educativa campagna di sensibilizzazione”.