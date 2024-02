Per le amministrative scende in campo l’avv. Debora Bovenga

Isola Liri, Abbate: “una persona, sempre pronta al dialogo e fermamente convinta che politica significhi unicamente servizio per la comunità”

Le amministrative del prossimo 8 giugno, coinvolgeranno tra i vari Comuni della provincia di Frosinone anche quello di Isola Liri, vede tra i contendenti alla guida della città l’avv. Debora Bovenga che nei giorni scorsi ha sciolto le riverse, lanciando un’interessante proposta per il futuro amministrativo della città. Una donna di grande spessore culturale e di grande capacità gestionale, con una consistente esperienza amministrativa. “L’Avvocato Debora Bovenga, -sottolinea Antonio Abbate (FdI), nella foto con la candidata- è una donna dalle indiscutibili doti umane e professionali, con la determinazione che le è propria, ha sciolto ogni riserva ed ha accettato di candidarsi a Sindaco di Isola del Liri, quale federatrice delle forze di centro destra. Dalla sua parte l’esperienza maturata tra i banchi dell’opposizione nella consiliatura ormai agli sgoccioli e la ferma volontà di rappresentare alternativa concreta all’esecutivo uscente. Un progetto molto audace, come lei stessa ha dichiarato, che sta trovando terreno fertile in larghi strati dell’opinione pubblica e che registra quotidianamente importanti adesioni e sostenitori pronti a candidarsi al suo fianco, come ad esempio l’amico Angelo Caringi, già vice sindaco della città fluviale, che ho avuto il piacere di accompagnare nei giorni scorsi a Frosinone dall’On. Massimo Ruspandini per il suo ingresso nella grande famiglia politica di Fratelli d’Italia. Premesso che delle altre autorevoli presenze nella sua lista sarà la stessa candidata a sindaco a dare presto notizia, da uomo di partito non posso qui esimermi dal citare il giovane Luca Fiorletta, responsabile locale di Gioventù Nazionale, uno dei più promettenti candidati, che sarà della partita. Ho sentito l’esigenza di formulare questa mia dichiarazione non solo per la stima e per l’affetto che da tempo nutro per Debora, ma soprattutto per la certezza che una persona come lei, sempre pronta al dialogo e fermamente convinta che politica significhi unicamente servizio per la comunità, null’altro obiettivo vorrà conseguire se non il bene della città”.