Nominata la nuova Consulta delle amministratrici donne di Anci Lazio

Il Vicepresidente Gianluca Quadrini augura loro buon lavoro

Il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, ha nominato, Annalisa De Gasperis, Debora Bovenga, Elisabetta Fantini, Luana Zili, Manuela Spiriti, Marta Di Cocco, Nadia Montalegre, Paola Imperoli, Marina Tucciarelli, Sara Piccirilli e Rossana Evangelista, Nadia Bucci, Valeria Tatangelo, consiglieri della Consulta delle amministratrici donne di Anci Lazio. Subito i complimenti per questo importante incarico e gli auguri di buon lavoro da parte del Vicepresidente Quadrini che in una nota afferma – “ Desidero dare il benvenuto alle nuove consigliere della Consulta Regionale di Anci Lazio. Mi congratulo con loro per essere entrate a far parte di questo importante organismo e auspico che il loro contributo possa arricchire il lavoro della Consulta e portare nuove prospettive e idee. Sono certo sapranno svolgere questo compito con impegno, professionalità e passione lavorando su tutti i temi che riguardano i propri comuni. Anci Lazio – conclude Quadrini – punta molto su di loro e sulle loro capacità per continuare a promuovere la parità di genere e l’inclusione delle donne in ogni ambito della società. Presto verranno nominate anche le altre consulte.”