Disponibile un nuovo medico di base per il paese

Trevi Nel Lazio, Sinergia produttiva tra il Comune e l’Asl, e la minoranza incassa un’altra brutta figura

In meno di 48 ore il problema legato all’assenza di un medico di base a Trevi Nel Lazio, è stato risolto: “Il Sindaco comunica che questa mattina la ASL ha acquisito per le vie brevi la disponibilità della dottoressa Giovannangelo a ricoprire un incarico presso il Comune di Trevi nel Lazio e già sta predisponendo tutti gli atti affinchè possa ufficializzare il più presto possibile la presa in carico comunque giovedì o al massimo venerdì. Si comunicherà a breve l’ufficialità e l’esatta data dell’inizio della presa in servizio”. Con questo comunicato il Sindaco Silvio Grazioli, che aveva coinvolto l’ASL e le altre Istituzioni, informa la comunità che l’ASL di Frosinone ha indicato il nuovo medico di base. Per la minoranza di “Unione e Cambiamento è stata invece l’occasione per sollevare l’ennesimo polverone, con l’obiettivo di creare una situazione di scompiglio per confondere le idee agli altri, per suscitare uno scandalo, puntando il dito contro il Sindaco Grazioli e la sua amministrazione, chiedendone addirittura le dimissioni:“”….Se il nostro sindaco ed i nostri amministratori non ne sono capaci, se non hanno coraggio, idee e se non hanno a cuore le sorti di questo paese, facciano l’unica cosa per cui sarebbero applauditi: DIMETTERSI!…””. “Quando il problema è stato velocemente risolto, dimostrando che il Sindaco e la sua maggioranza non erano rassegnati come il gruppo di minoranza sosteneva –commentano alcuni cittadini- non avendo più cose da dire, e trovandosi spiazzati, il consigliere di minoranza Pietro Bianchini, si scaglia contro la stampa che aveva riportato la notizia (https://www.ilgiornaledellazio.it/2024/02/20/il-paese-e-senza-medico-di-base/) così dicendo: “…Caro giornalista abbi rispetto dei consiglieri e dei cittadini che essi rispettano…”. Proprio lui parla di rispetto, che di continuo con il resto del gruppo non perde occasione di attaccare gratuitamente e senza ritegno il Sindaco e la sua maggioranza, proprio lui parla di rispetto verso la cittadinanza, che neanche lo voleva in Consiglio, eh si perché per farlo entrare in Consiglio si sono dovuti dimettere 3 consiglieri, visto che aveva raccolto pochissimi voti (46); ancora una volta hanno dimostrato di essere ridicoli ed imbarazzanti”.