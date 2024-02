Armenia: Corso in materia di ordine pubblico e gestione grandi eventi 

Prosegue la cooperazione tra Polizia di Stato e Polizia della Repubblica dell’Armenia. Si è concluso ieri il secondo corso di formazione dedicato a dieci alti funzionari, tra i quali i tre vice-comandanti dei reparti specializzati, focalizzato sugli aspetti di ordine pubblico e gestione di grandi eventi. L’attività è stata realizzata dall’area di staff per le relazioni internazionali del Capo della Polizia, in stretta sinergia con gli esperti dell’Ufficio ordine pubblico della Segreteria del Dipartimento, della Questura di Roma e del “Centro Formazione Tutela Ordine Pubblico (C.F.T.O.P.)” di Nettuno.



Alla giornata conclusiva, presieduta dal Consigliere ministeriale agg. per le relazioni internazionali, Dirigente superiore Eufemia Esposito, hanno partecipato la Dott.ssa Marieta Stepanian dell’Ambasciata armena, il Dott. Francesco Rattà Vicario del Questore di Roma e il Dott. Giampietro Moscatelli dell’Ufficio ordine pubblico della Segreteria del Dipartimento P.S..

Nel corso della visita presso le sale operative della Questura, i delegati armeni hanno apprezzato l’elevato sistema tecnologico a disposizione della Polizia di Stato per il pronto intervento e la gestione delle manifestazioni e dei grandi eventi ma anche constatato la complessità delle attività proprie dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.

L’iniziativa si è sviluppata in moduli di didattica frontale ma anche attraverso la condivisione di attività sul campo. I colleghi armeni hanno, infatti, partecipato alla predisposizione dei servizi di ordine pubblico per l’incontro di calcio Lazio – Bayern Monaco e all’attuazione dei relativi controlli di sicurezza, con focus particolare alle tecniche messe in atto dal personale della Polizia di Stato. Nel corso della visita presso l’Istituto di Nettuno, hanno potuto approfondire gli aspetti formativi e tecnici della materia.

La delegazione armena, caratterizzata da un elevato profilo professionale, ha espresso, attraverso i Comandanti Margaryan Gevorg, Mirzoyan Garik e Abrahamyan Baghdasar, notevole interesse e gratitudine per l’intero percorso seguito in Italia, che permetterà loro di mutuare molte delle buone prassi apprese, evidenziando altresì l’importanza dei rapporti di collaborazione e di networking tra i colleghi italiani ed armeni e insignendo il Consigliere Esposito di un alto riconoscimento della Polizia armena.