A Cattolica tutto pronto per  “Metti le Ali al Talento – International Talent Award ITA”

La Riviera romagnola dal 22 al 25 febbraio sarà l’ombelico del mondo della danza

Teatro della Regina di Cattolica, inaugurato il 14 gennaio è il primo teatro progettato e costruito ex novo in Italia nel dopoguerra. Realizzato in solo nove anni, il nuovo teatro di Cattolica testimonia l’impegno che la città pone alla cultura, come strumento della crescita civile. Artisti di valore si esibiscono sul palcoscenico del teatro, in scena dal 22 al 25 febbraio sarà l’evento: “Metti le Ali al Talento – International Talent Award ITA”. Saranno quattro giorni di danza a tutto tondo con più generazioni danzanti a confronto. L’evento internazionale è giunto alla terza edizione con la direzione di Stefania Sansavini insieme a Sabina Sansavini, Marzio Vaccarini e Laura Valenzuola con ben 653 partecipanti con 455 coreografie.

E’ da queste premesse che sono state pensate le due opzioni educativo-didattiche, grazie alle partnership con importanti accademie internazionali di balletto, ma anche professionalizzante con compagnie internazionali di danza. La proposta formativa pensata per “Metti le Ali al Talento” si articola dunque in quattro differenti ambiti di lavoro: “Educazione/Formazione” con le Grand Auditions con le più autorevoli accademie di danza europee; “Opportunità di lavoro” con le Grand Auditions per l’ammissione in importanti compagnie di danza in Europa; “Didattica” con masterclasses tenute dai direttori delle accademie di danza presenti a ITA e “Talento” attraverso le competizioni tra solisti, pas de deux ed ensemble. In questo 2024 si è puntato diritto su Darcey Bussell, interprete inglese conosciuta ed amata in tutto il mondo, un nome buono per tutte le stagioni della danza. Insieme a lei ci saranno tanti altri nomi assai significativi quali Tadeusz Matacz, Robert Parker, Ernst Meisner, Christian Schon, Natalia Hoffmann, Paul Liburd, Antonia Cup, Stephen Delattre, Nicholas Ziegler, Oliver Matz, Steffi Scherzer, David Simic, Pino Carbone, Michele Vegis e Manuela De Luca.

Con questi personaggi Cattolica diventerà per quattro giorni un’università della danza a cielo aperto con uno squarcio fisso sul mare ed un’alta marea di docenti, formazione e didattica a tutto tondo grazie al contributo delle varie John Cranko School, Dutch National Ballet Academy, Hamburg Ballet John Neumeier, Kinder Ballett Kompanie Berlin, Opera Balletti Finland, Elmhurst School of Ballet di Birmingham, Rambert School, Iwanson School of Contemporary Dance Germany, Evolution Dance Platform, Delattre Dance Company, Rad Italy ed “Elite” Professional Dance Training Artistic Advisor Italy. Una delle prime sorprese sarà il vincitore del Grand Prix Lausanne Joao Pedro Dos Santos Silva, in scena con “Harlequinade”. Ospiti delle compagnie più in vista accanto al principal dancer ed international guest star Danil Simkin. Ci saranno poi i quattro artisti del Royal Ballet Maeda Sae, Marco Masciari, Daichi Ikarashi e Viola Pantuso; gli interpreti della Delattre Dance Company Melanie Andre, Marco Biscaro e Davide Cesari; i ballerini MMContemporary di Michele Merola Dance Lorenzo Fiorito, Nicola Stasi e Mario Genovese, vanto nazionale tra le compagnie di danza. Cattolica è l’ultima città della costa romagnola posta al confine con le Marche, fa parte della Provincia di Rimini e si appresta quindi a diventare l’ombelico del mondo della danza con spettacoli di alto valore artistico.

Harry di Prisco